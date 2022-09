Udarac za udarcem. Tako bi se mogao sažeti tjedan Andreja Plenkovića nakon razotkrivanja razmjera pljačke u Ini i povezanosti USKOK-ovih osumnjičenika s HDZ-om. Iako je bilo mnogo onih koji su tvrdili da će ovo biti samo još jedna od afera u nizu koja će se opet podmesti pod tepih i da će sve krenuti dalje kao da ništa nije bilo, Net.hr je jasno ustvrdio da slučaj Ina neće proći samo tako, da će raniti Plenkovića i HDZ više nego ikoja afera prije, jer radi se o ekipi koja se nedvojbeno vezuje uz njegov HDZ, ali i temi koja je bolna za većinu običnih građana. Krao se plin, kojeg nedostaje i postaje sve skuplji, a krao se i „pretakao“ u milijune i nekretnine dok se od građana traži stezanje remena. Čisto krizno profiterstvo. Beskrupuloznost onih koji vide priliku u teškim vremenima da zgrabe još više.

I onda je krenulo, žešće nego ikada prije u sada već dugotrajnoj premijerskoj karijeri Andreja Plenkovića.

Prvo, objava pada rejtinga. Do sada je uvijek vrijedilo pravilo da mu afere koje se otkrivaju škode malo ili nimalo, HDZ bi ostajao postojano prvi, a u anketi RTL-a Crodemoskop objavljenoj prije nekoliko dana zabilježen je pad od dramatičnih 3 posto. Iako je poznato da su birači HDZ-a tradicionalni disciplinirani i da se radi o sve većoj masi građana koji su egzistencijalno vezani uz HDZ, zahvaljujući višegodišnjem modelu zapošljavanja po liniji stranačke iskaznice, ovo je nedvojbeno znak da je i među tim potencijalnim glasačima zavladao šok i nesigurnost, pa je i tako poslana poruka koja je, ako ništa više, ponizila Andreja Plenkovića. On je volio te statistike koje su mu davale sigurnost da sve to što se zbiva u stvarnosti neće ni na koji način uzdrmati njegovu glasačku mašineriju, a sada se, eto, i to sve nekako poremetilo.

Udarac 'šake jada'

Drugo, Plenković je oporbu nazivao „šakom jada“, a posebno ih je volio huškati jedne protiv drugih. Sada ga je, međutim, ta „šaka jada“ uspjela udariti u pleksus i natjerati ga da se na neko vrijeme doslovno – sakrije. Nema sumnje da je i ovaj puta bio uvjeren da će se oporba razići već na pitanju kako reagirati u Saboru, da će jedni krenuti ovako, drugi onako, da će zapeti oko procedure, poslovnika, ili kako je to već oporba doista i znala. Ali definitivno je pogriješio.

Od prvog dana kada su krenule presice iz oporbenih redova, sve je bilo jasnije da je zajednički nazivnih koji sada povezuje svu oporbu, od ljevice do desnice, vrlo prepoznatljiv i jasan, da je to – kako je rekao Ivica Puljak: Ili HDZ ili Hrvatska. Nakon što je predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, odbio sazvati sjednicu Sabora, oporba je sama simbolički preuzela Sabor, analizirala slučaj Ina i poslala poruke zašto smatra da je Plenkovićeva Vlada odgovorna, zašto smatra da je HDZ odgovoran i pripremljen je i zajednički dokument u kojem se traži Plenkovićeva ostavka i odlazak cijele Vlade.

Plenković je zaključio da je na takvu, ujedinjenu i nikada moćniju oporbu, dovoljno da pošalje Branka Bačića, predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a. Naravno, vjerojatno je htio poručiti da svi oni naprosto nisu njegov, Plenkovićev rang, nego – Bačićev. A Branko Bačić, HDZ-ov političar mekog glasa kojeg se obično šalje da bi primirio politička požarišta ovaj puta je pak izveo rijetko viđeni fijasko. Nehotice je otkrio koliko su podcijenili ujedinjenu oporbu, tvrdio je da se ne mogu dogovoriti ni oko čega konkretnog, a onda su ga opozicionari vrlo brzo doslovno demantirali – predstavljanjem dokumenta s konkretnim zahtjevima.

Je li odgovor zamrzavanje cijena?

Treće, evidentno je da Plenković igra na kartu da će mjerama za suzbijanje posljedica krize nekako opet preokrenuti igru na svoju stranu. Ali ima li on tu dovoljno za ponuditi da bi smirio širok krug građanstva? Da bi preokrenuo sumnju da nije dovoljno dobro vodio državu? Gotovo je bilo dirljivo kada su u nedjelju novinarima pokazivali da su upaljena svjetla u Banskim dvorima – jer se, eto, i nedjeljom radi na mjerama da bi građanima bilo bolje. I iz dana u dan kapaju otkrića o tome kako će Vlada „pomoći“ građanima. Dok oporba traži krivca za izvučenu milijardu iz Ine, dok se javnost pita je li moguće da kum tajnik HDZ-a nije znao što mu radi kum koji se iznenada iz odvjetništva odlučio prebaciti na dilanje plinom, Plenković i ministri rade na mjerama – sukus je komunikacijske strategije.

Ali, je li to što se nudi dovoljno za preživljavanje? Zamrznut će se cijene mlijeka, ulja, i, zamislite, mljevenog mesa. Ne piletine ili svinjetine, nego mljevenog mesa, valjda onog pakiranog u koje ulazi najčešće i nažalost ono što je ostalo na rubu roka upotrebljivosti…

Mjere nakon slučaja Ina izgledaju kao zbrzane upravo zbog Ine. A to nije dobro.

Tjesnac u kojem Plenković sve teže pliva

Plenković se našao u kriznom tjesnacu, stisnut iznenada slagalicom u kojoj su krivci za pljačku u Ini nedvojbeno vezani za njegovu stranku, pa i njegov krug – posredno preko tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, ali i nadirućeg siromaštva na koje predugo nije reagirao. Dok smo još početkom ljeta slušali o modelima borbe protiv krize u drugim zemljama EU, Plenković i njegov tim tvrdili su da je u Hrvatskoj bolje nego u mnogim drugim zemljama EU, mijenjalo se ministre kao da su rupčići za nos, najavljivala se nova „berba“ iz rekordne turističke sezone, bahato se obreckavalo na konkretna ljudska upozorenja da nam se raspao sustav zdravstvene zaštite, a onda se još lijepo objasnilo da se još ne može govoriti o mjerama jer traju godišnji odmori.

Jednostavno, podcijenio je trenutak, podcijenio je pljačku koja se dogodila, a i zaboravio je propitati što mu se dogodilo s građanima dok je bio na godišnjem odmoru.

Dugogodišnje uvjerenje da je nedodirljiv, da je s druge strane „šaka jada“ i tupa javnost koja će pojesti bilo kakvo „faširano meso“ ako joj se servira u vrijeme godišnjih odmora ili vrijeme početka škole, uljuljkali su Plenkovića do razine da nije bio spreman reagirati na vrijeme na slučaj Ina. Prepoznati gdje je otišlo u krivo. Osvijestiti da ovakav model udruživanja ekipe vezane za HDZ ne može zgurati samo na razinu odgovornosti Uprave Ine. Da, predsjednik Uprave Ine, Mađar, Sandor Fasimon, podnio je ostavku, ali sve ono okolo Andrej Plenković ne može odrezati kirurškim nožem.

Ne može se praviti da nije on upravljao sustavom u kojem je bilo moguće da državna agencija HERA dopusti tvrtki bez referenci u plinskom biznisu, tvrtki koju vodi šef Hrvatske odvjetničke komore i kum i kućni prijatelj glavnog tajnika HDZ-a, da dogovori s menadžerom iz Ine, članom hrvatske menadžerske ekipe i članom HDZ-a, izvlačenje jeftinom plina preko Plinare istočna Slavonija – koja je u rukama lokalnih HDZ-ovaca. Ne može se praviti da ne vodi stranku očigledno poljuljanih vrijednosti. Ili dio članova HDZ-a lovi priliku da se povezuje s drugim HDZ-ovcima radi lova u mutnom, ili se ljudi koji bi lovili u mutnom učlanjuju u HDZ da bi lakše sklapali sumnjive poslove. A ti standardi se neće promijeniti ako ih ne krene mijenjati vrh stranke.

Naravno da će jačinu udaraca koje ovih dana trpi vidno poljuljani Plenković zaokružiti i prosvjedi građana koji su najavljeni pred središnjicom HDZ-a. Ono što se najmanje može predvidjeti jest odaziv i poruke, pa i atmosfera. Dovoljno je tako malo da i to on pokuša preokrenuti u svoju korist, da se prikaže žrtvom koju se „udara“ govorom mržnje. Ili da skup krene koristiti kao sredstvo za razbijanje ujedinjene oporbe.

No, činjenica je da je slučaj koji je on mislio preveslati uobičajenom lakoćom prerastao u mnogo više, da se, zapravo, radi o uvodu u njegovu najtežu političku jesen.