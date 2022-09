Bilo je u dugoj premijerskoj karijeri Andreja Plenkovića već skandala koji su ga uzdrmali, manje ili više, ali niti jedan ga nije ranio kao ovaj. Ne zato jer su uključeni njegovi bliski suradnici, ovo mu nije ni približno tako blizu kao kad je u Banskim dvorima njegova potpredsjednica Vlade Martina Dalić s njegovim prijateljem, odvjetnikom Borisom Šavorićem, krojila lex Agrokor, a tada je bilo samo dovoljno da se nakratko riješi Martine Dalić – i poslije je opet namiri kao predsjednicu uprave „Podravke“ – i sve je opet krenulo po starom. Nego zato jer je uzdrman u svojoj suštini, kao lider koji je najmanje loše rješenje za sve, kao onaj koji ostavlja dojam da ipak drži konce u rukama, da njegov HDZ nije tako loš kao neki drugi, oni raniji.

Andrej Plenković je dugogodišnji prekaljeni kreator dojma da je upravo on rješenje bez kojeg se ne može, lider koji ima volju popraviti greške svojih prethodnika, da je možda usmjeren pogledom prema EU, ali da ga u Hrvatskoj osobno ne zanima - lopovluk. Ovakav je i onakav, ali on je brana prema ljutim desničarima i lopovima. Ili, ovakav je i onakav, ali daj ga usporedi s ljudima iz oporbe – on je za njih svemirski brod. Tako bi se obično, pojednostavljeno, pravdalo zašto je, nakon svake afere ili smjene ministra, Plenković ostajao premijer, a njegov HDZ ostao neuzdrmanog rejtinga.

Ali sada toga više nema. I s ovom razinom informacija pokazuje se da Vlada predvođena Plenkovićem nije znala koristiti moć svog suvlasništva u Ini, da je puštala svoje skandalozno visoko plaćene pulene u Upravi Ine i Nadzornom odboru da ne rade ništa, da ne diraju ništa, da se ne potrude saznati kako to sve skupa funkcionira i bi li trebalo nešto popraviti.

Ostaju sami na vjetrometini

S Lexom Agrokor su se praviti da popravljaju nešto, imali su materijala za spin, imali su i mnogo širu obrambenu frontu, a u ovom slučaju ostaju sami na vjetrometini - Andrej Plenković i Tomislav Ćorić, kao ministar gospodarstva koji je neposredno bio zadužen za Inu u vrijeme kada se događalo ovo izvlačenje plina. Oni su birali ljude u Upravi, oni su birali svoje ljude za Nadzorni odbor. A oni nisu ništa vidjeli. Ili su vidjeli i puštali i sudjelovali.

Nema izlaza iz ove klopke. Nema opravdanja. Ili neznanje, nemar i nesposobnost ili sudjelovanje ili pokrivanje.

Afera Ina, razotkrivanje kako je osmišljen lanac za izvlačenje jeftinog plina iz Ine da bi se izvukla milijarda kuna za odabrane, razbila je u tisuću komadića mit o tome kako Andrej Plenković i njegov tim znaju i mogu voditi državu. I pri tome nije važno jesu li mu glavni akteri dolazili na kavu doma ili se s njima samo fotografirao na stranačkim proslavama. Uostalom, tek se raspliću dokazi dokle je sve sezalo saznanje i tko je sve očekivao svoj dio kolača. Nema sumnje da su svi akteri bili vezani za HDZ, i to upravo za ovaj, Plenkovićev HDZ.

Damir Škrugor, menažer u Ini s dugogodišnjim stažem, urbani muškarac srednjih godina, nasmiješeni član HDZ-a Maksimir u kojem se družio s drugim mnogo više rangiranim HDZ-ovcima, Gordanom Jandrokovićem i Tomislavom Ćorićem, na primjer, umrežio se s odvjetnikom i šefom HOK-a, Josipom Šurjakom, kumom tajnika HDZ-a i osobnim prijateljem premijera Krunoslavom Katičićem, i osmislili su model izvlačenja plina i novaca iz Ine – preko tvrtke na istoku Slavonije, koju je vodila još jedna članica HDZ-a, Marija Ratkić.

Tvrtka koju je osnovao odvjetnik Šurjak zajedno s Goranom Husićem 2019., do tada bez ikakvog iskustva u trgovini plinom, dobila je, s jednim zaposlenim i 20 tisuća kuna pologa, od državne regulatorne agencije, HERA-e dozvolu za trgovanje plinom koju im je potpisao Tomislav Jureković, danas poznat i kao jedan od osumnjičenih u aferi Krš-Pađene koja je kreirana također na „nižim razinama“ HDZ-a. Nije Jureković ni trepnuo nad upitom tvrtke bez referenci. Nije ni Marija Ratkić, direktorica Plinare istočna Slavonija. Sve je išlo podmazano, kao da je mrežom upravljao netko odozgo. No, valjda je USKOK snimio dovoljno telefonskih razgovora iz kojih će se lijepo moći rekonstruirati tko je tu kome komandirao i zašto je to sve teklo tako kao podmazano. Je l moguće da je za to doista bila dovoljna samo stranačka iskaznica?

Nova kontaminacija HDZ iskaznice

Ako je doista tako, onda ova mreža koja je bila dovoljna za izvući milijardu kuna, postaje novi dokaz koliko je kontaminirana iskaznica HDZ-a i koliko je bilo pogrešno da se Plenković, kao novi lider koji je najavljivao novi HDZ, nikada zapravo istinski nije pozabavio rješavanjem problema korupcije i nepotizma u redovima vlastite stranke. „Jadan Plenki“, znali su simpatizeri Andreja Plenkovića ponavljati unedogled u kriznim situacijama i vaditi dokaze da su krivi ovi ili oni, sve redom neki ostaci iz „starog HDZ-a“. Međutim, u slučaju Ina, od nadležnog ministra do članova Uprave i Nadzornog odbora, pa do četvrtog ešalona i odvjetnika-dilera plinom, svi po redu skrojeni su u vrijeme Plenkovićevog HDZ-a.

Nije se Plenković primio sređivanja stanja u stranci kada je pukla afera Krš-Pađene, kada je razotkriveno kako je funkcionirala mreža Josipe Rimac, a nije to učinio niti u vrijeme uhićenja Gabrijele Žalac ili Tomislava Tolušića. Sve su to uvijek bili za Plenkovića i HDZ incidenti i pojedinačni slučajevi, i uvijek bi on otresao prašinu s ruku i krenuo dalje kao da ništa nije bilo.

No ovaj puta je sve drugačije. Ne radi se ni o kakvim apstraktnim gubicima unutar sustava, niti su osumnjičenici bivši ministri, za koje se može reći da ih se već riješio. U pitanju je milijardu kuna i to upravo za plin. U vrijeme kada se građane priprema za štednju, kada ih se upozorava da je bolje da ove zime spavaju na hladnom, jer će inače sami snositi odgovornost za goleme iznose na računima za plin, pred cjelokupnom javnošću se pokazalo kako neki uglađeni članovi HDZ-a, kako kum glavnog tajnika HDZ-a, kako, dakle, pripadnici nove elite koja ponosno maše svojim stranačkim iskaznicama – izvlače upravo taj dragocjeni plin i prodaju ga za svoj vlastiti džep. Pretvaraju novac u nove apartmane, vile, jahte…I tko zna što sve ne još. Sjaj i bijeda Hrvatske u nekoliko slika.

Ovaj puta je zaboljelo jako širok krug građana

Za jedne štednja, a za druge nikakve brane da dilaju tim istim plinom. I otkriveni su slučajno. Nitko nije reagirao na gomilanje nekretnina, jer to je kod nas već uobičajeni sport za one s golemim viškovima novca, nego je tek postalo sumnjivo kada je Škugor istovario milijune na račun svog oca, umirovljenika.

Prvi puta se Andreju Plenkoviću dogodila afera koja je zaboljela tako širok krug građana u iznimnom kriznom trenutku. Ništa nije slično ovoj jeseni i nitko u Hrvatskoj ne može sa sigurnošću reći što nas točno čeka. Koliko ćemo osiromašiti. A onda se pred ljudima otvorila utroba Ine, i kako to rade dečki s Maksimira, i koliko je malo nedostajalo da sve to ostane – nevidljivo.

Naravno da je izgledno da će koalicijski partneri i ovaj puta podržati Plenkovića i pomoći da njegov brod krene dalje, ali ona priča o njemu kao ipak najboljem i kao onom koji barem zna upravljati – nepovratno je izgubljena. Htio to Plenković ili ne, ova afera ranila je njegov politički profil više nego ikoja do sada.