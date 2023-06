MA KAKAV MODRIĆ! / Nabrijani Jandroković odigrao utakmicu života, stari lisac Šeks pun trikova, a stidljivi Plenki kao da nije znao što bi s loptom

Povodom obilježavanja 34. obljetnice HDZ-a u četvrtak je održana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora u Zagrebu te sjednica Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a ''Dr. Franjo Tuđman'', dok je predvečer rezervirana za tradicionalnu nogometnu utakmicu na Jarunu, a uoči sjednice i utakmice kod spomen ploče Tuđmanu položeni su vijenci. Na teren su izašli predsjednik sabora Gordan Jandroković, bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks, a tu je kao trener bio i aktualni premijer Andrej Plenković koji se na mahove činio da nije baš bio siguran što bi s loptom koja je došla do njega. Plenković je kazao je da je u tih gotovo tri i pol desetljeća postojanja HDZ predvodio sve ključne procese u suvremenoj nacionalnoj povijesti, od izlaska iz komunizma i uvođenja demokracije, preko obrane i oslobođenja Hrvatske, do ulaska u NATO i Europsku uniju, a odnedavno i u članstvo u šengenskoj i eurozoni. Izgradili smo Pelješki most, ostvarili san o teritorijalnom spajanju Hrvatske. Pred Lijepom našom sada je novi proces, koji će također predvoditi HDZ: desetljeće ubrzanog razvoja u kojem ćemo, uz pomoć nezapamćenih 25 milijardi eura bespovratnih sredstava Europske unije za koja se izborila Hrvatska vlada, sustići države koje su puno prije nas dobile mogućnost koristiti benefite pripadnosti, kazao je Plenković. Iduće godine, zajedno, idemo po novu pobjedu i povijesni, treći uzastopni mandat na čelu Hrvatske, kazao je Plenković, a objavio HDZ na svojoj facebook stranici. Položen je vijenac kod spomen-ploče dr. Franji Tuđmanu, te je odigrana tradicionalna nogometna utakmica kao dio obilježavanje 34. obljetnice HDZ-a.