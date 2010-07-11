Mladić vratio torbu punu novca

SPLIT - Torbicu punu novca je na tribinama Spaladium Arene zaboravio član delegacije Teniskog saveza Srbije Luka Vujović. U torbici su bili i svi njegovi osobni dokumenti, a ostavio ju je u euforiji zbog pobjede srpskih tenisača nad hrvatskima.

Našao ju je mladi Zagrepčanin Arsim Hodža te je odlučio vratiti vlasniku. U torbici je bilo oko četiri tisuće eura.

Mladić je torbicu predao hostesi koju je Vujović odmah nagradio sa sto eura, a mladića je jedva nagovorio na 50 eura.

Vujović je i vlasnik restorana u Pančevu, a mladića je pozvao da mu bude gost kad god to poželi.