POŠTENI NALAZNIK /

Mladić vratio torbu punu novca

Član delegacije Teniskog saveza Srbije je u veselju zaboravio na torbicu s dokumentima i novcem. Našao ju je mladi Zagrepčanin.

11.7.2010.
14:47
SPLIT - Torbicu punu novca je na tribinama Spaladium Arene zaboravio član delegacije Teniskog saveza Srbije Luka Vujović. U torbici su bili i svi njegovi osobni dokumenti, a ostavio ju je u euforiji zbog pobjede srpskih tenisača nad hrvatskima.

Našao ju je mladi Zagrepčanin Arsim Hodža te je odlučio vratiti vlasniku. U torbici je bilo oko četiri tisuće eura.

Mladić je torbicu predao hostesi koju je Vujović odmah nagradio sa sto eura, a mladića je jedva nagovorio na 50 eura.

Vujović je i vlasnik restorana u Pančevu, a mladića je pozvao da mu bude gost kad god to poželi.   

