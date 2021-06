Predsjednik Zoran Milanović gostovao je večeras u RTL-u Danas gdje se osvrnuo na predizbornu kampanju i izbore, nabavu borbenih aviona, odnose s drugim političarima, medijima...

Na pitanje jesu li u Hrvatskoj nakon netom održanih lokalnih izbora zapuhali neki novi vjetrovi, Milanović kaže:

"Uvijek je nešto novo. Ne bih rekao da je nešto specijlano novo. Sve je to u nekakvoj ravnoteži, u nekakvom balansu, a da tijelo previše ne pati."

'Nisam se još čuo s Tomaševićem'

Kaže i da se stranke uvijek mogu brinuti:

"Stranke uvijek imaju razloga za brigu jer se ne smiju opustiti. Ja govorimo o nekoj orijentaciji društva, a to je uvijek neki centar."

Milanović kaže i da se još nije čuo s Tomislavom Tomaševićem, ali da vjerojatno planira. Izrazio je i nadu da će nova ekipa na vlasti u Zagrebu krenuti iskreno i pošteno, ali ne očekuje da će ispuniti baš sva obećanja jer to nikome nikad nije uspjelo.

'Očekujem energičan bijeg od ovoga dosad'

"Očekujem energičan bijeg od onoga što je bilo dosad", kaže Milanović osvrćući se na zagrebačke izbore.

Na pitanje može li poraz Radimira Čačića u Varaždinskoj županiji utjecati na saborsku većinu jer su Reformisti 76. ruka u Saboru, odgovorio je:

"Ne znam, pitajte to njega. Ta većina je mala, od početka mi je smrdila na kupovinu. To sam rekao i ponovit ću svaki put kad posumnjam da je netko dao glas većini protiv koje stalno govori, bez nekog dubokog razloga. Htio bih nešto drugo dodati, kako sam ja to pokušao objektivizirati kad sam vodio veliku stranku, rezultate na lokalnim izborima. To je veliki broju ljudi koji su glasali za tebe, teško je baš precizno odrediti, imate koalicije, neovisne liste, pa broj županija, broj gradova. Na kraju je jako bitan mjerljiv podatak veličina proračuna lokalne samouprave kojima upravlja vaša ili neka druga opcija. 2013. je stranka koju sam vodio, u jednoj županiji u kojoj je konkurencija tradicionalno doživljavana kao neprikosnovena, u Splitsko-dalmatinskoj, moja stranka je imala 65 ili 66 posto ukupnog iznosa proračuna svih jedinica lokalne samuprave u županiji, a u županiji je pobijedio HDZ. Sad, tko je tu pobjednik?"