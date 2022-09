Češki arhitekt hrvatskog podrijetla Vlado Milunić umro je nakon duge bolesti u dobi od 81 godine, potvrdila je u subotu njegova obitelj za češki radio. Milunićeva najpoznatija zgrada je Kuća koja pleše u Pragu za koju je dobio nekoliko nagrada.

Vlado Milunić rođen je 1941. u Zagrebu, a u Prag je preselio 1956. godine. Nakon završetka studija arhitekture na Češkom tehničkom sveučilištu, ondje je bio i profesor. Kuća koja pleše, Ginger i Fred, sagrađena je sredinom 1990-ih godina i jedan je od najpoznatijih simbola Praga.

"Htio sam da zgrada održava situaciju čehoslovačkog društva tijekom Baršunaste revolucije. Dva dijela. Kao društvo koje je zaboravilo svoju totalitarnu prošlost, ona ima statični dio, kao društvo koje je zaboravilo svoju totalitarnu prošlost, ali i društvo koje se kreće prema svijetu prepunom promjena. To je bila glavna ideja. To su dva dijela u dijalogu, tenziji, kao plus i minus, jin i jang, kao žena i muškarac", rekao je Milunić jednom prigodom za Radio Prague International o svojoj legendarnoj zgradi.

Milunić je sudjelovao u izgradnji te zgrade u suradnji s američko-kanadskim arhitektom Frankom Gehryjem. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odlikovala ga je 2019. Redom Ante Starčevića za promicanje hrvatsko-češkog prijateljstva.

Bogata karijera

U karijeri je projektirao brojne javne zgrade, među kojima se ističu domovi umirovljenika u Pragu, Dom kulture Sedlec-Prčice, Dom djece i mladeži Modřany, stambeni kompleks Zvijezda, stacionar za hendikepiranu djecu u Českim Budějovicama te više obiteljskih kuća.

Radio je i na preuređenju dijelova stare gradske jezgre i panelnih stambenih naselja u Pragu i Bratislavi, a i jedan je od autora Češke četvrti u Šangaju. Projektirao je radarski toranj u Zračnoj luci Václava Havela u Pragu, prašku galeriju Ungelt.

Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-češkog društva, izjavio je prošle godine, kad je Milunić slavio 80. rođendan, da je on najpoznatiji Hrvat koji živi u Pragu i Češkoj.