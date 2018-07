PREMINULA GLUMICA MARIJA KOHN (84): Omiljena baka s malih ekrana nije uspjela pobijediti tešku bolest

Hrvatska glumica Marija Kohn preminula je u ponedjeljak u 84. godini nakon teške bolesti, objavilo je Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (HDDU)

Marija Kohn rodila se na Lopudu, 7. kolovoza 1934. Gimnaziju je završila u Dubrovniku 1952. godine, a 1957. diplomirala je na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti (ADU).

Od 1949. nastupala je u dubrovačkim predstavama Omladinskoga kulturno-umjetničkoga društva Marina Držića i Narodnoga kazališta, a od 1954. u Zagrebačkom dramskom kazalištu, današnjem GDK Gavella. Kao slobodna umjetnica od 1983. do 1987. nastupala je i u Teatru &TD i Teatru u gostima, od 1987. do 1990. bila je članica Satiričkoga kazališta Kerempuh, a nakon toga, do odlaska u mirovinu 1999., članica je ansambla zagrebačkoga HNK.

Raznolike uloge

Na Dubrovačkim ljetnim igrama glumila je od studentskih dana (Maru u Robinji H. Lucića), a osobito se istaknula u Držićevim komedijama, a bliskost vlastitih korijena i izričaja s likovima dubrovačkih dramatičara prenijela je i u tumačenja Vojnovićevih protagonistica iz Dubrovačke trilogije.

PREMINULA ZVIJEZDA ‘ŽIKINE DINASTIJE’: Nakon borbe s teškom bolešću preminula glumica Jelena Jovanović Žigon

Istaknula se podjednako u dramskim i komičnim ulogama, kao Roža (S. Kolar, Svoga tela gospodar), Antigona (J. Anouilh), Erminija (S. Novak, Mirisi, zlato i tamjan), Eva (M. Krleža, Vučjak), Jele (I. Vojnović, Ekvinocijo), Omakala i Dobre (M. Držić, Plakir iliti Grižula i Skup), Baba (S. Mroźek, Pješice), Gospođa Frola (L. Pirandello, Tako je/ako vam se čini/).

Ispraćaj u srijedu

Zapažene uloge ostvarila je i na filmu i televiziji, a za svoju prvu, iznimno sugestivno odigranu ulogu seoske djevojke Rože u filmu Svoga tela gospodar (1957) F. Hanžekovića bila je nagrađena na festivalu u Puli. Ostale značajnije uloge: H-8 (1958) N. Tanhofera, Tri Ane (1959) B. Bauera, Kužiš stari moj (1973) V. Kljakovića, Kuća (1975) B. Žižića, Ambasador (1984) F. Hadžića.

Uz ostale nagrade 1995. dobila je Nagradu Mila Dimitrijević, a Nagradu Vladimir Nazor za glumu dobila je 1975., a za životno djelo 2014. godine. Ispraćaj Marije Kohn bit će u srijedu, 18. srpnja u 13.35 sati na zagrebačkom krematoriju.