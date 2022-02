Hrvatsko narodno kazalište odnosno Ministarstvo kulture, odlučilo umirivoti Dragana Despota, iako je i službeno nacionalni prvak, koji je osvojio toliko nagrada da bi se čitav Direkt potrošio na na nabrajanje, a 2020. je nagrađen za najbolju TV ulogu, prije koju godinu za životno djelo, a odlikovan je i redom Danice Hrvatske.

No, ima 65 godina i Ministarstvo ga tjera u mirovinu, kaže za RTL.

Na plakate samo stavili da je glumac bolestan

Na tvrdnju da se teško sjetiti ovakvog slučaja s obzirom da igra glavnu ulogu u tri predstave, a dvije su otkazane jer ga nema, Despot je kazao da na plakatu u kazalištu piše da je glumac bolestan.

"Ja sam taj bolestan glumac tako da je situacija teško objašnjiva. Ona je čisto kafkijanska. Ne znam kako bih obrazložio slučaj. Nisam se uspio dogovoriti s Ministarstvom kulture za produljenje svog radnog staža zbog pandemije i navale mladih ljudi koji traže radno mjesto i uloge u HNK, to je bilo obrazloženje", kazao je Despot.

Prije se automatizmom produljivao staž

" Računao sam navršavajući 65. godina da trebam u penziju. Stariji kolege su automatizmom produljivali staž i to je trajalo po tri godine za vrijeme pandemije, po toj logici javio sam se HNK, matičnoj kući, koja je proslijedila zamolbu Ministarstvu kulture. Kako su odnosi između ministarstva moje uprave bili takvi da nisu komunicirali, bio sam prisiljen i nagovoren od uprave da sam komuniciram s ministricom na što sam komunicirao. Razgovor je bio arogantan, po meni toksičan, takav da sam jednostavno šutio i slušao, nisam razumio taj jezik. osjetio sam taj sukob mene s nekim dehumaniziranim birokratizmom na koji nisam imao dogovor. Nakon trećeg zvanja javila mi se i demonstrativno mi rekla da mi produžuje radni staž do Nove godine, tj. do isteka godine u kojoj navršavam 65. godina. Meni je to produljeno silom prilika do kraja godine kao i ostalim radnicima u kulturi. Pomirio sam se da idem u penziju od 1.1.2022., nije mi produljeno 6 mjeseci jer da je išao bih za mjesec dana u mirovinu", opisuje.

'Nije mi do novca nego dostojanstva'

Na pitanje radi li se o osobnoj osveti ministrice, Despot je kazao: "Zašto nisam taj da ravnatelj umjesto mene može tražiti izvanrednu situaciju za moj slučaj? Ako sam uz kolegicu Almu Pricu odigrao najviše uloga, ako sam nacionalni prvak, što je to u Hrvatskoj? Ništa, o tome se radi. Dobio sam nagradu za životno djelo koju mi je sama dala", kazao je Despot.

Kazao je i da ga ne zanima novac već da želi sačuvati svoj status i dostojanstvo.

Na pitanje na što bi sada pristao, Despot je kazao da se nada da će se sve dogoditi na obostrano zadovoljstvo.

"Nadam se da će ministrica reagirati", kazao je.