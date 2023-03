Legendarna glumica Smiljka Bencet Jagarić preminula je u 88. godini. "Prebacili su je na odjel, osjećala se bolje. Danas smo je trebali ići posjetiti i onda su nam javili iz bolnice da je umrla. Iznenada joj se pogoršalo", rekao je Smiljkin nećak Nino Matijašec.

Rođena kao Smiljka Bencet u Novom Sadu. Otac joj je iz Gradečkog Pavlovca kod Vrbovca a majka iz Varaždina gdje su se i vjenčali, da bi ubrzo potom potom odselili u Novi Sad, jer je otac tamo dobio posao kao radiotelegrafist na aerodromu.

Iako je njen lik Regice obilježio ne samo njenu karijeru nego postao i svojevrsni arhetip odlučne i sposobne kajkavske žene koja drži kuću, do uloge je došla potpuno slučajno. I njen glumački poziv, zapravo, bio je više splet okolnosti.

Iako je oduvijek voljela glumu, prvo je upisala medicinsku školu. Međutim, kada je došla u bolnicu na praksu shvatila je da je pogriješila jer nije mogla dati injekciju pacijentima. Zaposlila se tada u Varteksu i istovremeno je upisala dramsku grupu. Redatelj varaždinskog kazališta rekao joj je: “Jako si talentirana. Nećeš valjda raditi u tvornici?” “Ne bih ni ja, ali, eto...”, odgovorila mu je Smiljka. U glumačku školu upisala se kao 15-godišnjakinja, uvjetno, jer za ‘pravi’ je upis morala imati 17 godina. Kasnije je uZagrebu završila Zemaljsku glumačku školu, glumila u varaždinskom HNK-u i drugim kazalištima no priliku da svoj talent pokaže široj publici dobila je slučajno.

Ključan poziv u 11 navečer

"Kaže se 'nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno'. Tako je i meni bilo s Regicom. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no razboljela se i nije mogla doći na snimanje. Moji Šermentovi (Mladen Šerment, koji je glumio Presvetlog) su me se sjetili i nazvao me direktor ekipe – prisjetila se Smiljka u jednom intervju za Večernji list. Prvo su snimljeni “Mejaši”, a tri godine poslije i “Gruntovčani”.

Odigrala je 131 ulogu u više od 3 tisuće predstava, u kazalištu je poznata po ulogama Ann Boleyn, Cesarčeve Tonke i Petronile Brezovačkog, pojavljivala se i u brojnim serijama, no ulogom Regice zauvijek se upisala u povijest tv drame, ali i srca gledatelja.