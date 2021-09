Dvije Korčulanke s beogradskim adresama, renomirana glumica i dramska umjetnica Mila Manojlović i glazbenica Manja Ristić, odabrale su najvitalniji otočni medij, lokalni Radio Korčulu, kako bi premijerno predstavile dramsko djelo prilagođeno radijskoj izvedbi. Pomalo zaboravljena forma radiodrame vratit će se u nedjelju na mala vrata oslanjajući se na retro okvire zlatnog doba radija, druge polovice 40-ih godina prošlog stoljeća kad je bila najpopularniji oblik zabave, ali obrađujući aktualne teme kojima je u fokusu čovjek u izazovnim i neizvjesnim društvenim i kulturnim okolnostima suvremenog društva.

Radiodramu u trajanju od 44 minute napisala je Mila Manojlović koja će je, u eteru Radija Korčule, izvesti u suradnji s glumcem Nesimom Hrvanovićem dok je za kompoziciju i dizajn zvuka zaslužna Manja Ristić. Eskulap- anatomska ex mašina nastala je prema satiričnom rimovanom epu, napisanom u travnju 2020. godine, za vrijeme policijskog sata u Srbiji. Ima uporište u realnim događajima vezanim za pandemiju, ali je i fantazmagorični prikaz sveopće situacije na ovim prostorima. Najveći dio radnje je hermetičan, odnosno smješten na srednjevjekovnom dvoru i u dvorskoj kosturnici u doba pandemije, a obuhvaća period od 13. stoljeća do dana današnjeg.

Realni likovi, kojima je tekst inspiriran, pretočeni su u dvorske arhetipove kao što su liječnik, car, svećenik, dvorska dama, dvorska luda, ministar vojni, lakaj, kovač, pustolov zatočen u bačvi i šišmiš. Ovih deset upečatljivih likova interpretira dvoje glumaca koristeći širok opseg glasovnih tehnika, podržan eksperimentalnom kompozicijom utemeljenom u atmosferskim fragmentima terenskog zvuka, improviziranim sekvencama i droničnoj dramaturgiji, kao i u bogatoj arhivi music concrete intervencija snimljenih posebno za ovu priliku. Radiodrama donosi izuzetno jaku humornu notu, elemente horora, ali svakako, kao i svaka satira, ostavlja gorak okus realnosti na kraju.

Radiodrama je nastala u produkciji studija ELL Korčula i koprodukciji sa Sonjom Leboš, kulturnom antropologinjom, etnologinjom i hispanisticom. Snimatelji tona su Igor Bulović i Igor Lončar (studio wave), a za naslovnu ilustraciju zaslužan je Marko Banićević. Eskulap – Anatomska ex mašina izvest će se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Idealna lokacija za premijeru

Mila Manojlović, dramska umjetnica iz Beograda s korčulanskim korjenima, diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a magistarski studij iz kazališne režije završila je na Royal Central School of Speech and Drama u Londonu. Stekla je i bogato pedagoško iskustvo kroz rad s mladim glumcima i amaterima, na radionicama, filmu i u teatru, ali i kroz višegodišnje zaposlenje na poziciji asistenta na predmetu gluma na Fakultetu dramskih umetnosti te kao gostujući predavač, između ostalog i na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Bavi se pisanjem i autorskim radom, živi i radi u Beogradu i na Korčuli, a trenutno je aktualna njezina monodrama Bol.



Manja Ristić, poznata violinistkinja i multimedijalna umjetnica, trenutno živi i radi u Korčuli. Diplomirala je na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, a magistrirala je na londonskom Royal College of Music gdje je bila stipendist. Nastupala je diljem Europe i SAD-a kao izvođač komorne, klasične glazbe i kao improvizator. Ostvarila je suradnju s brojnim renomiranim dirigentima, sviračima, multimedijalnim umjetnicima, pjesnicima, kazališnim i filmskim redateljima. Manjin zvuk istražuje suvremenu glazbu, otkrivajući prostor instrumentalne elektroakustike, posvećena je interdisciplinarnom pristupu umjetnosti zvuka, field recordingu, te eksperimentalnim radijskim formama.

Radio Korčula već je 25 godina najpotentniji medij otoka Korčule i poluotoka Pelješca kojeg u izoliranoj sredini svakodnevno sluša nekoliko desetaka tisuća ljudi. Obrađujući lokalne teme od egzistencijalne važnosti otočana i poluotočana, Radio Korčula postaje neizostavni dio svakodnevnice s naglaskom na točnost i pravodobnost informacija koje prenosi, ali i profesionalnost i zakone struke u skladu s kojima se program emitira.

Brojnim interaktivnim emisijama koje se emitiraju uz potporu Agencije za elektroničke medije, Radio Korčula već dugi niz godina ustraje u oblikovanju i usmjeravanju javnog mijenja uz poseban senzibilitet na lokalna događanja i okolnosti, ali u skladu sa suvremenim trendovima tolerancije i kozmopolistva kojima se Korčula stoljećima ponosi. Baš je zato eter Radija Korčule idealna lokacija za premijeru radiodrame Eskulap – Anatomska ex mašina što su prepoznale i autorice.

Premijera radiodrame u trajanju od 44 minute održat će se 19. rujna, u nedjelju, s početkom u 16 sati u eteru Radija Korčule. Možete je slušati na 107,5 MHz ili putem live streama na www.radio-korcula.hr.