Mali princ je globalno najveći izdavački fenomen te najomiljenije i najčitanije književno djelo koje podjednako vole i mali i veliki čitatelji. Priča Mali princ je globalno najveći izdavački fenomen te najomiljenije i najčitanije književno djelo koje podjednako vole i mali i veliki čitatelji. Priča ujedinjuje svjetove odraslih i djece na vrlo nevjerojatan način.

Ovo djelo proglašeno je „Knjigom stoljeća“ i svrstan je među 20 najčitanijih naslova uopće. Otkako je objavljen prije sedamdeset godina, Mali princ Antoinea de Saint-Exupéryja preveden je na više od 300 jezika i u svijetu prodan u više od 200 milijuna primjeraka. Svaki čitatelj ima svoju vlastitu interpretaciju i sjećanje na tu knjigu i lika, i upravo u tome leži i ljepota ove knjige.

Putovanje s Malim princom

Baš kako priča teče u knjizi, tako i u ovoj jedinstvenoj izložbi svaki posjetitelj kreće na put sa svog planeta, a na tom putu prati ga i INA. Na svom putovanju obilazi asteroide na kojima sreće različite likove i u konačnici se „vraća doma“, na svoj planet - Zemlju.

Što će sve otkriti ili naučiti na tom putovanju, odlučit će mašta svakog posjetitelja, a to je ujedno i najveća vrijednost, kako knjige „Mali princ“, tako i ove priče o magičnom svijetu inspirirano najvećim djelom ikad ispričanom.

Svaki posjetitelj ove jedinstvene izložbe dobit će Ininu putovnicu koja prati izložbu te omogućava lakše i jasnije putovanje kroz čarobni svijet malog princa.

Pozivamo vas da zajedno s Inom otkrijete svijet Malog princa i njegovih prijatelja i to do 25. lipnja u prostorijama Exportdrva u Rijeci te od rujna do studenog u Zagrebu.