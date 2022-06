Vijest da ministar pravosuđa Ivan Malenica „planira stati na kraj zapošljavanjima preko veze i manipuliranju s pitanjima“ tako što će kandidate za državnu službu birati roboti, imala je prilično ozbiljan odjek. Neke su medijske objave imale i vrlo optimistične naslove s pitanjem je li to „kraj namještanju“ u natječajima za posao u državnoj službi. Iako su se doista spominjali roboti, radi se, dakako, o pokušaju digitalizacije procesa zbog čega je raspisan i natječaj na koji se javilo čak devet ponuda, IT tvrtki, koje bi rado sudjelovale u tom procesu. Ne čudi interes jer je Vlada RH odlučila uložiti 10,9 milijuna kuna (bez PDV-a).

Dakako, i u ovom slučaju se radi o otkrivanju tople vode, Hrvatska tek sada, 2022. uvodi digitalizaciju u proces zapošljavanja u javnim službama i hvali se modelom koji je u civiliziranim zemljama već desetljećima u upotrebi, no, mora se priznati da se indirektno ovaj puta po prvi puta spominje i priznaje da sa dosadašnjim modelom zapošljavanja nešto nije u redu.

Jer ako iz ureda ministra Malenice spominju da se ovako želi stati na kraj zapošljavanju preko veze i manipuliranju pitanjima, ovo je prvo javno priznanje da toga doista i ima. Nema tu, doduše, spominjanja konkretnih slučajeva i primjera, nema propitivanja što je to dubinski bilo krivo da je zapošljavanje preko veze, preko stranačke iskaznice i rodbinskih veza, postalo tako normalna i masovna pojava. Tek se konstatira ovako maglovito da toga ima, pa će, eto, digitalizacija to barem malo spriječiti.

Masovna pojava, a ne sporadični slučajevi

Kao da se radi tek o sporadičnim slučajevima, ekscesima, a ne masovnoj pojavi, zapravo korijenima modela narastanja moći stranke na vlasti, HDZ-a. Jer zapošljavanje „po stranačkoj iskaznici“ i dosezanje ranga na kojem se može zapošljavanjem pomoći rodbini, svojti, susjedima itd., jedan je od ključnih mehanizama dugogodišnjeg HDZ-ovog opstanka na vlasti, iz mandata u mandat. A model se spuštao i s državnog vrha kapilarno, preko županija i općina, i postao neraskidiva mreža sigurne budućnosti.

Oni koji su unutra sigurni su glasači i jamstvo da će mehanizam nepogrešivo trajati i nositi stranku iz izbora u izbore. To je ono kad se ljudi pitaju kako je moguće da oni koji su tako uništili Hrvatsku još uvijek imaju tako lijepi rejting i budu ponovno izabrani: jer je mreža zaposlenih i zbrinutih tako narasla da su oni izvan mreže beznačajni ili su već pobjegli u inozemstvo, ili tavore negdje na marginama društva, primaju odbijenice za posao ili rade posao ispod svojih kapaciteta.

Ili si njihov, ili odumireš.

Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a i premijer, onaj koji je došao s obećanjima da će kao političar promijeniti stare navike HDZ-a, nikada, ali baš nikada nije govorio o problemu nepotizma ili klijentelizma, o zapošljavanju preko stranačke iskaznice, ili rodbinskih veza, o kumovima, prijateljima koji su učinili usluge, pa ih se onda negdje nekako zbrine.

Ni riječi osude u slučaju Aladrović

Zadnji put kada se ljutio radi navodnog „uplitanja“ DORH-a u rad Vlade, ili kada se rastajao od ministra Josipa Aladrovića, niti jednom jedinom rečenicom nije se osvrnuo na sam suštinu krimena. Neovisno o presumciji nevinosti, toliko toga je do sada poznato u javnosti da nema sumnje da su dvije mlade osobe, čiji su roditelji bili lokalno istaknuti članovi HDZ-a, zaposlene u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (https://net.hr/danas/gospode-koje-je-aladrovic-zaposlio-u-hzmo-ubrzo-su-prebacene-na-bolje-poslove-jedna-je-zbrinuta-upravo-u-horvatovom-ministarstvu-a557b4b8-9495-11ec-a354-2adc1b2c218e), da je njihov prijem potpisao Aladrović, a da su one potom ubrzo „prepakirane“ na druga bolja radna mjesta, također u državnom aparatu, jedna u Ministarstvo graditeljstva, a druga u tvrtku HŽ infrastruktura.

Kada smo u medijima sve to lijepo rekonstruirali, premijer se i dalje ljutio na cijeli svijet što se prekida karijera njemu značajnog mladog asa, Aladrovića, ali nije izgovorio niti jednu rečenicu tipa „protivimo se bilo kakvom zapošljavanju preko veze“. Ili, poduzet ćemo sve da stranačka iskaznica ne postane instrument zapošljavanja. Ili, volio bih da u HDZ dolaze ljudi radi onog što smo učinili za Hrvatsku, a ne zato jer se nadaju da ćemo im zaposliti nekog.

Ne, ne. Plenković je bio samo ljut jer se otkrilo, jer se u prisluškivanju osoba u jednom drugom slučaju uhvatio i ovaj krak zapošljavanja koji je sredio Aladrović.

USKOK uhvati nepotizam tek usput

USKOK je uhvatio i kako je Josipa Rimac, bivša državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa koje sada uvodi „robote“ kao spas, sređivala prolazak na državnom ispitu, između ostalih i bratu bivše ministrice Gabrijele Žalac. Ali i to samo detalji, slučajni ulovi u akcijama šireg spektra.

Ne pamtimo da je DORH, odnosno, USKOK, proveo ozbiljniju akciju u kojoj bi u fokusu upravo bili razgranati i moćni mehanizmi dugogodišnjeg zapošljavanja odabranih.

Mnogi su u državnom aparatu razvili i impresivne vještine za izbjegavanje ionako rijetko postavljenih zamki za razotkrivanje zapošljavanja preko veze. Net.hr je primjerice rekonstruirao fenomenalan modus operandi dugogodišnjeg kadrovika u MUP-u, Ante Delipetra, koji je u kratkom roku u MUP-u uspio zaposliti snahu, snahinu sestru, te mladiće svojih kćeri – sve dakako prije formalnog stupanja u brak, dok još nisu bili ni rođaci niti svojta (https://net.hr/danas/hrvatska/halo-policija-pomocnik-ministra-zaposlio-sestru-snahe-a-posao-u-mup-u-je-nasao-i-za-decke-svojih-dviju-kceri-i-to-u-istom-danu-8db226d0-b1c5-11eb-a299-0242ac130036) , a njegov šef, jedan od ključnih ljudi HDZ-a, Davor Božinović, nikada nije rekao niti riječ iz koje bi se dalo naslutiti da on ima nešto protiv tog modela.

Uostalom, pisali smo i o tome kako je ulazak u Mladež HDZ-a siguran put do posla i zapošljavanja u državnoj upravi. Naravno, ne odmah, novaci se moraju prvo dokazati, uspeti do određenog ranga. Legendaran je put Josipa Bilavera, dugogodišnjeg predsjednika Mladeži HDZ-a, koji je već kao mladić bio i predsjednik Upravnog vijeća Bolnice Fran Mihaljević, zatim predsjednik Upravnog vijeća Luke Ploče, a onda je 2019. postao državni tajnik za more i EU fondove u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Net.hr je analizirao i modele zapošljavanja nekoliko istaknutih članova najnovijeg vodstva Mladeži HDZ-a, a posebno je bio inspirativan put glavne tajnice Mladeži Judite Emić.

Emić se, naime, nakon završenog studija agronomije javila na natječaj Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, tu je pomela konkurenciju, ali iz nekog razloga Agencija koja je valjda trebala zaposlenika kad je raspisivala natječaj – već za mjesec dana je proslijedila Juditu Emić direktno u Ured premijera. Iako nigdje nije bilo niti spomenuto, u vrijeme kada je izabrana za glavnu tajnicu Mladeži ona je već radila kod premijera, a zajedno s njom u istom uredu radio je i međunarodni tajnik Mladeži, Tomislav Leko.

Iz Mladeži HDZ-a do... zvijezda

Bi li Judita Emić dospjela tako brzinom munje, uz taj neobičan manevar preko Agencije za poljoprivredu i hranu, do Ureda premijera da nije bila tako jako istaknuta i agilna članica HDZ-a? Hm… Tko će ga znati. Imamo samo dokaz da unatoč svim obavezama ne zapušta političku karijeru.

Na stranici Mladeži HDZ-a ovih je dana ponosno objavljeno da je Judita Emić, zajedno s još dvoje članova Mladeži, Marinom Matković i Domagojem Ćorićem, na posljednjem saboru stranke, izabrana u Nacionalni odbor HDZ-a. Tu je i pripadajuća fotografija: mladi HDZ-ovci radosno poziraju skupa s Andrejem Plenkovićem. Mogao bi biti poster za promoviranje pravog puta do sigurnog posla. Nije važno što studirate i kakav vam je uspjeh, naći ćemo nešto. Samo se ubacite na vrijeme u HDZ i učite modele komuniciranja koji se propovijedaju s najviše razine: sve je dopušteno ako se dovoljno dobro sakrije.

Pandemija nepotizma hara Hrvatskom

Hoće li, dakle, Maleničini roboti osujetiti sve te agilne članove Mladeži HDZ-a koji prolaze na natječajima kao genijalci, pa ih se iznenada prebacuje tamo gdje im je obećano lijepo radno mjesto? Hoće li osujetiti braću i sestre, susjede i simpatizere koji postaju savjetnici u upravama agencija i ministarstvima neovisno o kompetencijama? Prvo, sve je već popunjeno, ko šipak koštica. Drugo, na primjeru Grada Zagreba koji ne može otpustiti ni one koji su zaposleni na izmišljena radna mjesta ili su pod optužnicama, vidljivo je da je Zakon o državnim službenicima tako skrojen da je iz sustava nemoguće eliminirati ni one koji vozaju leš u gepeku. Treće, ne vidimo nikakve namjere ili mehanizme da se pročiste oni koji su zaposleni na izmišljena radna mjesta ili oni koji su dokazano nekompetentni.

Ministar Malenica ne spominje pročišćavanje sustava, niti ne analizira ono što se sve radilo do sada, niti se usudi udariti u srž problema, u to da HDZ živi i raste upravo na mehanizmu zapošljavanja preko veze. Hrvatskom hara pandemija nepotizma, a izvorište zaraze je najjača stranka, stranka na vlasti, njegova stranka – a on to nikako ne bi priznao.

Stoga nema sumnje da će njegovi robotići, njegova digitalizacija, biti vrlo ograničenih razmjera i primijenjeni samo za najniži rang poslova. Vjerojatno tek toliko da bi se dobio alibi za nesmiljeni nastavak trgovine radnim mjestima koje se HDZ sigurno neće odreći. Jer mu jamči opstanak.