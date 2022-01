Krajem prosinca prošle godine u lokalnim medijima Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježena je vijest da su završili izbori za „unutarstranačka tijela“ Mladeži HDZ-a, te da je za glavnu tajnicu izabrana Judita Emić, iz općine Štefanje u njihovoj županiji. „Judita je u prethodnom mandatu obnašala dužnost predsjednice županijskog odbora, pod njezinim vodstvom mladež HDZ-a bjelovarsko-bilogorske županije na prvom nacionalnom danu Mladeži proglašena je za najbolju županijsku organizaciju.“, istaknuo je primjerice Supertportal.hr, lokalni portal iz Bjelovara.

Nema informacije čime se mlada političarka u usponu točno bavi, no, daljnjom pretragom nalazimo da je ona politički aktivna i u vlastitoj općini, Štefanju, tamo je predsjednica općinskog vijeća, dakako, iz redova HDZ-a. Neslužbeno saznajemo da se u politiku uključila još vrlo rano, kao studentica, a njezin otac, Ivo Emić, također član HDZ-a, bio je načelnik općine do prošlih lokalnih izbora.

No, to nije sve. Nigdje ne nalazimo javno naveden podatak da je ona zapravo zaposlenica u Uredu premijera, da je, konkretno, u trenutku kada je izabrana za glavnu tajnicu Mladeži HDZ-a bila već u Bandskim dvorima. Zajedno s međunarodnim tajnikom Mladeži HDZ-a, Tomislavom Lekom. Kojem također na pretragu javno dostupnih informacija ne možemo naći točno radno mjesto.

Iz Labaratorija za virologiju u Banske dvore

Judita Emić, recimo, na svom Facebook profilu još uvijek ima određenje da studira Agrobiznis i ruralni razvitak na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, i nije se pohvalila da je ona uspješno završila taj studij i „našla“ posao. No, zahvaljujući činjenici da Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu javno objavljuje različite odluke i dokumente, nalazimo i odluku od 10. rujna prošle godine, koju je potpisala ravnateljica, Darija Sokolić, da se Judita Emić zapošljava na „radno mjesto stručnog suradnika u Odsjeku – Labaratoriju za virologiju, u Odjelu za dijagnostiku i analitiku, u centru za zaštitu bilja, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, „mjesto rada Zagreb“. U skladu sa svojom strukom, završenim fakultetom, no je li bilo natječaja za to radno mjesto? Je li bilo mnogo kandidata i kako je izabrana baš Judita Emić? Je li pomela konkurenciju? To nam, na žalost, unatoč našim preciznim i pravovremenim novinarskim upitima – nisu htjeli odgovoriti iz ureda ravnateljice Sokolić.

No, karijera Judite Emić neovisno o njezinom studiju, i prvotnom zapošljavanju na radnom mjestu gdje bi se trebala baviti zaštitom bilja – neobično brzo skrenula je u posve drugom smjeru. Već mjesec dana nakon Labaratorija za virologiju, prema pouzdanim informacijama kojima raspolaže Net.hr, Judita Emić zaposlena je u Uredu predsjednika Vlade RH.

Iako smo pitali i u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, i u Vladi RH, nisu nam htjeli objasniti taj neviđeni manevar: kako je osoba koja je završila agronomiju ekspresno zaposlena u državnoj agenciji, a onda je već nakon mjesec dana – prebačena u Ured premijera. Znači li to da Ured predsjednika Vlade ne želi raspisivati natječaje ili zapošljavati transparentno? Je li moguće da je cijeli manevar izvođen za potrebe zapošljavanja u Uredu predsjednika Vlade, kao svojevrsna premosnica – ali u tom slučaju se radi o lažnom zapošljavanju u Agenciji, odnosno, dogovornom zaobilaženju zakona i propisa, a to nipošto ne bi trebao biti ideal u demokratski uređenim državnim sustavima.

Judita smatra da premijer 'sluša mlade'

Nije nam odgovorila ni Judita Emić osobno, koju smo kao tajnicu Mladeži HDZ-a pokušali kontaktirati preko službenih adresa. Njezin Facebook profil pak otkriva da je bila i ostala vrlo angažirana u stranci. Primjerice, 20. lipnja 2020. godine objavila je dvije fotografije nastale tijekom kampanje pod motom „Sigurna Hrvatska“: na obje je ona tik do premijera Plenkovića tijekom njegove posjete Bjelovaru. Nasmijana, pomalo snishodljiv pogled prema „velikom“ predsjedniku. A tu je i tekst: „ Predsjednik Vlade koji sluša, uvažava i radi na boljitku svih mladih u Hrvatskoj! Jer mladi su sadašnjost i budućnost za Sigurnu Hrvatsku!“

Judita Emić je godinu dana kasnije i uplovila u tu bolju Hrvatsku. U vrijeme dok mnogi njezini vršnjaci sa završenim fakultetima ne prolaze na natječajima, ili šalju molbe na koje nitko ne odgovara ili pakiraju kofere za inozemstvo, ona je uplovila u sigurnost posla u državnoj službi. I to još zahvaljujući modelu koji izgleda kao čisto izigravanje propisa i transparentnog zapošljavanja.

No, nije Judita Emić jedina u Uredu predsjednika Vlade koja je stigla u Banske dvore po tom modelu. Ako se analizira model zapošljavanja novih snaga u tom prestižnom gnijezdu, izgleda da je Vlada patentirala već dobro uhodan model. Prvo se ulazi kratko u neku državnu agenciju ili Ministarstvo, a onda slijedi brzi preskok u Ured predsjednika Vlade.

I već spomenuti međunarodni tajnik Mladeži HDZ-a, Tomislav Leko, stigao je na mjesto gdje mlade snage HDZ-a mogu najbolje učiti, u Ured premijera, prepakiran preko druge adrese: zaposlen je prvo u Ministarstvu vanjskih poslova, 2018., a onda 2020. – diskretno – prelazi u Banske dvore.

Karijerni 'hop' uz pomoć državne agencije

Ali imamo još dva primjera u kojima je SAFU, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, pružila uslugu kakvu je u slučaju Judite Emić pružila Agencija za hranu – kratkotrajno zapošljavanje odabranih kandidata koji onda prelaze u Ured predsjednika Vlade. Damir Galić, bivši profesor u Tehničkoj školi u Zagrebu koji je 2013. zaposlen u uredu Zdravke Bušić, poznate HDZ-ove pristigle iz emigracije koja je tada ušla u Europski parlament, a potom 2016. dobiva posao u središnjici HDZ-a, 2019. biva zaposlen na jedan mjesec u SAFU – i potom prelazi u Vladu RH.

I Ivo Antunović, jedan od rijetkih koji javno objavljuje da je „Senior communication advisor at the Prime Ministers Office“ (stariji savjetnik za komunikacije u Uredu predsjednika Vlade) prošao je po modelu „jedan mjesec u SAFU“. Krajem 2018. godine, zaposlen je na jedan jedini mjesec u SAFU, a onda već u studenom 2018. sretno je zaposlen u Uredu premijera. Taj SAFU, zanimljivo, ne navodi u svom CV-u koji je javno dostupan na engleskom jeziku. Spominje samo da je ranije radio u Europskom parlamentu.

Ako se njega pita, bio je „hop“ direktno iz EU parlamenta u Ured premijera, no činjenice govore drugačije. A Antunović očito ne želi ni spominjati tih mjesec dana u SAFU, pravi se da ga nije bilo – jer to su manevri za koje vrlo izgledno postoji uputa da ih ne treba javno spominjati. Za Ivu Antunovića ne znamo je li se učlanio u HDZ, no nalazimo da ga je jedan modni magazin zapazio kao dobro odjevenog muškarca. U veljači 2020. godine pozirao je pred kamerom fotografa, a u tekstu pod naslovom „Frajeri, njegova je kombinacija odlična inspiracija za svaki dan!“ Ivo Antunović nije otkrio gdje točno radi, tu se samo predstavio kao „stručnjak za digitalne komunikacije i odnose s javnošću“.

Naravno, obratili smo se i SAFU i pitali kako i pod kojim okolnostima su na tako kratki rok zaposleni Galić i Antunović, te su ubrzo prešli u Ured predsjednika Vlade, no, ni oni nisu htjeli odgovoriti na upit Net.hr-a. Pitali smo i Vladu koliki je ukupni broj zaposlenih u Uredu predsjednika Vlade sada, a koliko je bio kada je premijer prvi put postao Andrej Plenković, no, na žalost – nismo dobili odgovor. Rade li se ovi manevri jer se ne smije više zapošljavati u Uredu predsjednika, jer ih je previše, ili se naprosto želi izbjeći natječaje i traži se način da se uzme „svoje“ preko veze?

No, nema sumnje da je Plenkovićev ured u posljednje dvije godine pojačan s najmanje četvoro mladih snaga HDZ-a i da se prilikom njihovog ugnježđivanja nisu birala sredstva. Kako bi onda Mladež HDZ-a mogla razumjeti ostale mlade u Hrvatskoj?

Mladež HDZ-a se kune u 'konkuretnu Hrvatsku'

Prošle godine u kolovozu, povodom Međunarodnog dana mladih, Mladež HDZ-a je, primjerice, ustvrdila da mladi u Hrvatskoj„imaju razloga za optimizam“. Kako je prenijela HINA, iz Mladeži HDZ-a su tada također „poručili da je na njihovoj generaciji zadaća stvaranja otporne i konkurentne Hrvatske, a oni će se nastaviti zalagati za daljnje povećanje kvalitete života mladih u svakom kutku Hrvatske kroz povećanje dohotka, borbu protiv prekarnog rada i omogućavanje lakšeg osamostaljivanja i rješavanja stambenog pitanja.“

Istovremeno, dok su sijali optimizam, među njima se znalo da oni koji se uspiju vinuti dovoljno visoko, mogu računati da će biti zbrinuti po stranačkoj liniji, da će se i za njih možda naći sramni manevar ulaska u Banske dvore putem jednomjesečnog zapošljavanja u nekoj od državnih institucija. Ovdje se već radi o udruženoj zloupotrebi pozicija i izigravanja propisa i zakona – od Ureda premijera do ravnatelja agencija i konačno i tih mladih ljudi – gradi se zavjet šutnje da bi sustav mogao i dalje neometano funkcionirati. Ako su ravnateljice agencija znale da potpisuju odluke koje baš nisu istinite, nisu li prekršile Zakon o državnim službenicima? Jesu li odgovorni u Uredu predsjednika Vlade počinili prekršaje ako su dogovarali zapošljavanje za odabrane?

No, ne radi se ovdje samo o mogućim formalnim prekršajima i izigravanju sustava, ovdje se radi i o cjelokupnom idejnom kodu HDZ-a i Mladeži HDZ-a. O svjesnom obmanjivanju javnosti da je Hrvatska zemlja jednakih mogućnosti za sve mlade. Dok se premijer i ostali prvaci vladajuće stranke tobože čude zašto mladi odlaze iz Hrvatske oni ovim modelom zapravo zorno prikazuju da ovdje žele zadržati prije svega „svoje“ mlade. Model zapošljavanja ovo četvoro mladih ljudi tik do premijera jasno pokazuje da on želi samo odabrane mlade, prije svega one koji su prošli školu formiranja kroz Mladež HDZ-a. Ostalima se prepušta borba na „tržištu“, javljanje na natječaje, ili – najjednostavnije – odlazak u inozemstvo, tamo gdje biraju mlade prema kompetencijama, a ne prema razini divljenja predsjedniku stranke.