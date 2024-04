Više od 1,6 milijuna ljudi glasalo je u srijedu do 16.30 sati na izborima za 11. saziv Hrvatskoga sabora, izvijestilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP). Glasalo je 50,6 posto birača. Ogromna je to razlika u odnosu na izbore prije četiri godine kada je do istog vremena glasovalo 34,04 posto, odnosno milijun i 150 tisuća birača.

Foto: DIP/Screenshot Foto: DIP/Screenshot

O zastupnicima 11. saborskog saziva odlučuje 3 milijuna i 773 tisuće birača, 127 tisuća manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je 3 milijuna i 511 tisuća, bez prebivališta u njoj, aktivno registriranih je 222.300 birača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: DIP/Screenshot Foto: DIP/Screenshot

Rekorderi su: Varaždin 59.14 posto, Zagreb 57.47 posto, Krapina 56.88 posto, Čakovec 56.84 posto, Velika Gorica 56.74 posto, Koprivnica 56.60 posto i Karlovac 55.20 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković glasao na izborima, pa se obratio javnosti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa