Gordan Bosanac (Možemo!) koji se kandidirao u 6. izbornoj jedinici pohvalio se u izbornoj noći kako su duplo pojačali saborski klub. Bosanac je jedan od novih saborskih zastupnika.

"Svi smo si međusobno čestitali", rekao je Bosanac i dodao: "Sada je jasno da je Možemo! nacionalna stranka. Mi imamo mandate i van zagrebačkih izbornih jedinica."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje koliko je pomoglo "outanje" nekih od političara pa čak i njega, kaže:

"Ja mislim da nije ni pomoglo ni odmoglo. Ja se barem nadam jer to nije toliko važna tema da bi kod nekoga presudilo, ali eto i to se desilo u hrvatskom političkom životu. Mi ponavljamo - dobro je da ljudi jesu "out" u političkim strankama i meni je drago da sam ja u takvoj stranci gdje to uopće nije tema. Ne da se nešto skriva nego, to je toliko normalno svima da nitko to ne problematizira".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bosanac je objasnio da su kao stranka komunicirali da nije primjereno nekoga nasilno "outati", ali: "Postoje trenuci u političkom životu kada je to licemjerstvo, a to je često tako kod konzervativnih desnih političara".

Naglasio je da su u Americi 80-ih godina, kada su ljudi umirali od AIDS-a, konzervativni političari glasali da se ne pomaže istraživanju oko AIDS-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni se čini da je to bio legitiman trenutak za "outanje". U Hrvatskoj nije ta situacija".

Bosanac je sinoć rekao da ga još nitko od političara nije zvao. Nije želio u detalje o postizbornim koalicijama, ali je naglasio: "S desnicom mi u Vladu ne idemo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogu razumjeti da postoji potreba LGBT zajednice da u politici bude što više out političara i političarki. Kao što je u našoj stranci. Nas je nekoliko out godinama i o tome javno govorimo, jer mislimo da je taj način puno bolji način borbe za LGBT prava. Ali, uvijek treba poštovati, to je zlatno pravilo, prostor privatnosti svake LGBT osobe, nitko na silu ne smije biti outan”, objasnio je Gordan Bosanac nekoliko dana prije izbora.