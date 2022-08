Strašna prometna nesreća koja se u subotu dogodila na autocesti A4 kod Brezničkog Huma, a u kojoj je smrtno stradalo 12 poljskih hodočasnika, šokiralo je cijelu Europu. U uzrocima ove nesreće i dalje se nagađa te se čekaju neki konkretniji rezultati istrage. studiju Net.hr-a putem video veze gostovao je prometni stručnjak dr.sc. Željko Marušić, koji je kazao da je ovo bila svojevrsna tempirana bomba.

"Ovakvi putevi i poslovni aranžmani po zakonu velikih brojeva dovode do rizika prometnih nesreća. One su se događale i nažalost, ako nešto bitno ne promijenimo, događat će se i ubuduće. Ovo su iznimno naporni putevi. Iz Varšave, da bi se štedjelo na cestarini preko Mađarske, a što je duži put, uputiti se do Međugorja, to je otprilike 25 sati vožnje. Simptomatično je da za dva vozača, to je zakonski nemoguće. Najviše se može voziti 21 sat. Je li u području Splita čekao treći vozač, to ne znamo", kazao je Marušić, dodajući da se štedi na svemu.

Pitanje kako je održavan

"Vozač ima 72 godine. Ako ima valjanu dokumentaciju i ako mu je vozačka dozvola produljena, on može voziti. Međutim, to je granični slučaj. Ako se štedi na cestarini, može se štedjeti i na gumama. Ovo je bio kvalitetni autobus, to je inače najbolji autobus svoje generacije, ali to je već autobus s više od milijun kilometara. Kako je održavan, to je pitanje, kakve su gume, to je pitanje. Na autobusu jedna guma košta 600 do 700 eura, a ima ih 6. A kineske koštaju 300 eura. Je li se štedjelo, je li bio uzrok u pucanju gume, sve treba uzeti u obzir", rekao je.

Najizglednije je, kaže Marušić, da je ovdje došlo do mikrosna, odnosno umora i da je vozač zaspao. San je najveći i najrizičniji scenarij u vožnji i to se podcjenjuje.

Komentirao je i tahograf koji je u nesreći uništen. "U uvjetima gdje se štedi, a najviše se može štedjeti na ljudstvu, može se manipulirati s tahografima. Meni je kao inženjeru malo to sumnjivo jer tahograf, kao i crna kutija, se konstruira da preživi u najtežim prometnim nesrećama. Kada gledate zrakoplovnu industriju, i u najvećim nesrećama crna kutija preživi. Tahograf je morao i mogao preživjeti. To što je on uništen otvara mogućnost da se manipuliralo s njime, ali to će pokazati istraga", konstatirao je ovaj stručnjak.

"Mislim da bi trebalo provesti detaljnu istragu, može se utvrditi brzina kretanja autobusa utvrđujući brzinu kretanja mobilnih uređaja koji su bili uz putnike u autobusu. To bi trebao biti jedan od početnih elemenata u istrazi. Treba vidjeti sve tehničke uvjete koje ovi autobusi ispunjavaju", rekao je Marušić.

Kazao je da su ovakva putovanja dio naše turističke ponude. "Gleda li naš pravosudni i policijski sustav malo kroz prste ovakvim putovanjima da se potiče turizam, ne znam. Treba učinkovitije kontrolirati na jugu Hrvatske, da se ovo više ne bi događalo", rekao je.

Marušić ističe da su kod ovakvih nesreća problemi gospodarski. "Bez obzira na to što je vozač star, on nije zaspao na jugu Hrvatske, zaspao je praktički na ulazu. To indicira da je on krenuo umoran. Poslodavac bira najjeftinijeg vozača, koji je u mirovini, koji možda radi i neke druge poslove".

"Nema lijeka za umor osim odmora, ali ovo ne možemo kontrolirati zato što ne možemo znati što vozač u Srbiji, Makedoniji, Mađarskoj, Slovačkoj, Poljskoj radi prije nego je krenuo u sustav. Realnost je da zbog niskih plaća mnogi rade više poslova istovremeno", kazao je.

Treba pojačati kontrole

Najveći je problem što ti vozači kreću umorni na put. "Moramo kontrolirati ono što možemo kontrolirati. Treba pojačati rutinske kontrole, treba kontrolirati tahografe. Na primjeru ove nesreće trebali bi shvatiti kako krivo rješavamo sigurnost cestovnog prometa. Moramo se uhvatiti u koštac s glavnim problemima, a san je jedan od problema", istaknuo je.

Dodaje i kako je veliki problem na cestama i s našim turistima jer oni često voze noću kako bi uštedjeli na jednom spavanju. Time možemo doskočiti s više kontrola, ali jedino što može riješiti to je automobilska tehnologija. "Imate sustav koji prati održava li vozilo vožnju po traci, prati udaljenost od drugih vozila. U slučaju problema, aktivira se autonomno kočenje. To je riješeno", kaže. Međutim, pošto su novi automobili skupi, ljudi i dalje radije kupuju starije i povoljnije automobile.

Marušić je u gostovanju kazao da mi imamo i problem prometnih rješenja. "Moramo ubuduće sva raskršća rješavati kao kružne tokove ili ih denivelirati", rekao je ovaj prometni stručnjak.

Što je još kazao o policijskim kontrolama te uzrocima prometnih nesreća u Hrvatskoj, pogledajte u cijelom intervjuu.