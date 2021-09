U ponedjeljak će oko pola milijuna djece sjesti u školske klupe, jer u punom obujmu kreće nastava licem u lice. Dok mlađi i zdraviji đaci neće morati nositi maske, roditelji će na sastanke morati dolaziti s covid potvrdom. Rekao je to ministar obrazovanja Radovan Fuchs, potom se ispravivši i naglasivši da o tome ipak odlučuju isključivo ravnatelji škola, kako i piše u epidemiološkim preporukama HZJZ-a.

Ovom su zavrzlamom zbunjeni roditelji, ali i ravnatelji koji pokušavaju naći načina za održavanje sastanaka. Neki će to iz učionica preseliti na školska igrališta.

"Ono što tražim za profesore, to tražim i za roditelje. Stoga, ne mogu vjerovati da će netko tražiti drugačije za profesore, a drugačije za roditelje. Ako bude potrebe za individualnim roditeljskim sastancima, onda ćemo također vani oko škole, tu ima dosta klupa, pa ćemo ići na vanjski način. Ako bude vrijeme nepovoljno, tada ćemo iskoristiti velike prostorije u kojima razmak može biti pet, čak i do 10 metara", objasnio je za RTL Damir Jelenski, ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu.

Roditeljski sastanci su rizična okupljanja

Roditeljski su sastanci, prema tumačenju HZJZ-a, rizična okupljanja. "Naše bi preporuke bile, ako ravnatelji to mogu, da ipak održavaju takve sastanke uz COVID digitalne potvrde", istaknula je epidemiologinja Zvjezdana Lovrić Makarić te dodala što trebaju učiniti ako roditelji nemaju covid potvrde: "U tom slučaju je potrebno da ravnatelj osigura prisustvovanje roditelja koji nemaju COVID potvrde na takvim sastancima, prvenstveno on line."

Od nešto iznad 50 posto ukupno cijepljene populacije, u sustavu obrazovanja cijepljeno je 55 posto zaposlenih u osnovnim školama, 58 posto u strukovnima te 60 posto u gimnazijama. Stoga odredbe o covid potvrdama na roditeljskim sastancima nisu sjele predsjedniku sindikata Preporod, Željku Stipiću.

"Rekao bih brigo, prijeđi na drugoga. Tako to funkcionira. Premijer je to spustio na ministra, ministar na ravnatelja, a jadni ravnatelji na nastavnika da oni preuzmu odgovornost. Svi su tu da preuzmu odgovornost, a znate kako se kaže - kada svi odgovaraju onda nitko nije odgovoran. Bit ću malo sarkastičan pa reći: naknadna pamet je nekad bolja nego nikakva pamet.

No, da je ostala ta odluka o covid potvrdama, koja ni na čemu nije utemeljena, posljedica bi bila ta da bi još manje roditelja bi dolazilo na sastanke. Nije to Severinin koncert, pa ljudi dolaze i ovako se borimo sa roditelji dolaze i onda izmisle ograničenje i neki bi jedva čekali da ne moraju dolaziti na roditeljske", istaknuo je Stipić za RTL.

Situacija se razlikuje od škole do škole

Dodao je kako će se situacija razlikovati od škole do škole, što se nastoji prikriti novim mjerama i rješenjima. Ističe da nije lako donijeti ni odluku o obaveznom cijepljenju unutar prosvjete.

"Kad nekome nešto nametnete, onda morate i odgovarati za posljedice te odluke i to je razlog zašto odgovorni izbjegavaju to nametnuti. Isto tako, u našem narodu postoji dišpet i kad nešto nalažete mnogi onda to neće htjeti, a procijepljenost je sada 60 posto i to će i rasti s početkom rujna tako da ne vidim problem, ali me zanima što će onda biti problem", govori Stipić.

Smatra da bi ova školska godina mogla biti lakša i normalnija od prošle te dodaje da struka zagovara povratak đaka u učionice. Ističe da škole ne mogu spasiti, ali niti upropastiti opću epidemiološku sliku.