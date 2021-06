Jučer je zabilježeno 216 novozaraženih i 8 preminulih osoba

Hrvatska je prva zemlja EU koja je počela izdavati covid-putovnice

WHO je po hitnom postupku odobrio korištenje kineskog cjepiva Sinovac

Požeško-slavonska: 4 novozaraženih

7:29 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 36 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 24 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 140 osoba, a ukupno je testirano 46063 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 117 uzoraka, od kojih je 4 pozitivna.Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

WHO odobrio kinesko cjepivo Sinovac

Jučer - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je u utorak hitno odobrenje za kinesko cjepivo Sinovac protiv covida-19, objavila je ta UN-ova agencija. Stručno povjerenstvo WHO-a je preporučilo to cjepivo koje se daje u dvije doze u razmaku od dva do četiri tjedna osobama starijima od 18 godina. To je drugo kinesko cjepivo koje je odobrio WHO, što znači da je ono sada uključeno u međunarodni sustav Covax za raspodjelu cjepiva, posebice siromašnijim zemljama.

Počelo izdavanje covid-putovnica

Jučer - U Hrvatskoj je započelo izdavanje 'COVID-putovnice', odnosno, digitalne zelene potvrde, i to preko sustava e-Građani ili fizički u podružnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). HZZO potvrdu izdaje u papirnatom obliku ili je dostavlja elektroničkom poštom.

Danas bi na graničnom prijelazu Bregana policija trebala prezentirati provedbu granične kontrole pomoću EU digitalne COVID potvrde.

