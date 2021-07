Bivši direktor zagrebačkih Gradskih groblja, koji je prebačen u Zagrebparking, Patrik Šegota uhićen je jutros u Dubrovniku. No, on nije jedini uhićeni u nastavku akcije USKOK-a. Naime, spominje se uhićenje još četiri osobe. Jutarnji neslužbeno doznaje kako je, između ostalih, riječ o dvije djelatnice zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama. Iako to nisu potvrdili iz USKOK-a i policije, sumnjiči ih se za primanje mita.

"Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji protiv više osoba rezultat su kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om. Navedene radnje provode se u odnosu na pet osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", priopćio je USKOK.

Priopćenjem se oglasio i MUP. "Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Rijeka) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno pet osoba. Zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela policija je jutros na području policijskih uprava Dubrovačko-neretvanske, Zagrebačke i Primorsko-goranske uhitila pet osoba. U tijeku je provođenje dokaznih radnji, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja izvijestit ćemo javnost o utvrđenom", poručili su.

Pretresli mu stan i auto

Zasad još uvijek nije poznato jesu li uhićenja povezana s namještanjem natječaja za zakup prodajnih kućica na četiri lokacije na Mirogoju, koje je Šegota dao tek osnovanim firmama koje su ponudile isti iznos mjesečne zakupnine.

"Još nemam informacije zbog čega je priveden. Njemu su pretražili stan u Dubrovniku, auto i sada ga voze za Zagreb i onda će ići pretraga doma", rekao je za RTL Šegotin odvjetnik Vladimir Terešak.

"Čuo sam da, navodno, su uhićeni još neki djelatnici Gradskih groblja koji se nisu danas pojavili na poslu i da se i tamo nešto pretražuje. Ali ne znam tko su ti ljudi", otkrio je Terešak i dodao da sa Šegotom još nije uspio razgovarati.

U tijeku je i pretres Šegotinog ureda u Zagrebparkingu te ureda pomoćnika za pravne poslove Gradskih groblja DragePleša. Navodno ih se sumnjiči za malverzacije s javnom nabavom, pogodovanjem i zloporabom položaja.