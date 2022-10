EVO KAKO IZBJEĆI KAOS / U Zagrebu se održava veliki samit: Policija će prekidati promet, očekuju se velike gužve, objavljeni obilazni pravci

Danas i sutra u Zagrebu se održava Prvi parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme, zbog čega se na području Zagreba i Velike Gorice očekuje dolazak i boravak većeg broja predsjednika i predsjednica parlamenata i parlamentarnih skupština te međunarodnih organizacija. Među njima će biti i predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi. U Zagreb je stigao i predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk, koji se u subotu sastao s Gordanom Jandrokovićem. Danas navečer, prije samita, u 20 sati Sabor za delegacije organizira i večeru u Westinu. Prije toga će Jandroković u Saboru održati niz bilateralnih sastanka, između ostalog u 15 sati i s Pelosi. Policija je priopćila da će se zbog provedbe posebnih mjera sigurnosti uspostaviti privremena regulacija prometa te tom prilikom može dolaziti do povremenog kratkotrajnog prekidanja odvijanja prometa uz nazočnost policijskih službenika. Osim navedenog, na području užeg centra Zagreba, u utorak od 6 do 22 sata, uspostavit će se privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama "stop – policija", o čemu su vlasnici vozila i stanari zgrada na navedenim lokacijama već upoznati, objavila je policija. Zagrebačka policija poziva građane, odnosno sve sudionike u cestovnom prometu, a posebice vozače motornih vozila i pješake, na razumijevanje i strpljenje u vrijeme uspostave privremene regulacije prometa navedenih dana. Također, iz zagrebačke policije pozivaju građane na dosljedno poštovanje uputa i naredbi policajaca kao i poštivanje pravila navedenih u privremenoj regulaciji prometa na pojedinim prometnicama. Promet će biti posebno reguliran na trasi od zagrebačke Zračne luke dr. Franjo Tuđman kroz Buzin, Novi Zagreb, Trnje i Centar do Gornjega grada.