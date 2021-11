Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je obišao Drive in punkt za testiranje na Zagrebačkom velesajmu te je ispred Paviljona 9 održao konferenciju za novinare od 11 sati.

Tomašević je na početku govorio o cijepljenju u Zagrebu, naglasivši da je Zagreb bolji od ostalih županija u Hrvatskoj. "U Zagrebu je najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom, cijepljeno je 55 posto ukupnog stanovnika. Radimo sve što možemo da se poveća udio cijepljenog stanovništva kako bi se obuzdao novi val epidemije. Dva od tri odrasla građanina cijepljena su i po tome je Zagreb bolji od drugih županija, ali to nije dovoljno", rekao je Tomašević.

'Epidemija se razmahala'

"Jasno se može vidjeti da tri četvrtine hospitaliziranih, ali i umrlih nije bilo cijepljeno", dodao je. "Mislim da to govori samo za sebe", kazao je Tomašević i pozvao još jednom građane koji se dosad nisu cijepili da se cijepe.

"Posebno bih naglasio da je cijepljenje zaštita, ali nije jedina. Podsjetio bih i na socijalnu distancu, maske, dezinfekciju ruku i prozračivanje prostora", rekao je zagrebački gradonačelnik. "Epidemija se razmahala, bolnice se ubrzano pune covid pacijentima pa pada razina zdravstvene zaštite za ostale bolesnike", istaknuo je.

"Ovog vikenda radili smo na preseljenju punkta za masovno cijepljenje. Preseljeno je sve u paviljon 9, koji se oslanja na paviljon 8. Paviljon 9 služi za čekanje i prijam kako građani ne bi stajali na hladnoći o kiši. Iz jednog paviljona smo prebacili cijepljenje u dva kako bi se u jednom čekalo, a u drugom cijepilo", rekao je Tomašević i najavio kako cijepljenje počinje već danas te podsjetio da se građani mogu cijepiti i na punktu na Kajzerici.

"Građani se mogu cijepiti i u 11 ljekarni na području Grada Zagreba, popis je na stranicama Grada i Zavoda 'Dr. Andrija Štampar", kazao je.

Potom je podsjetio da Zagreb osigurava karantenu za studente i turiste u Gradu mladih, gdje je trenutno smješteno devetero studenata. "Novost je da od prošlog tjedna Nastavni zavod za hitnu medicinu koordinira privremeno zbrinjavanje covid bolesnika u cijeli bolnički sustav u gradu s obzirom na raspoložive kapacitete. Više neće ići po teritorijalnom ključu, nego po kapacitetu jer se bolnice u Zagrebu ubrzano pune", kazao je Tomašević.

O kvaliteti zraka u Zagrebu

Komentirao je potom kvalitetu zraka u Zagrebu. "Što se tiče kvalitete zraka u Zagrebu, već godinama se pojavljuje ova informacija o povećanim lebdećim česticama, posebno u ovakvim klimatskim uvjetima, kad je magla. Kad imamo sezonu grijanja, to je jedan od uzročnika zagađenja zraka.

Bavili smo se strategijom energetskog siromaštva i kako to riješiti za građane koji se griju na te resurse koji uzrokuju zagađenje. I promet je jedan od uzročnika, time ćemo se svakako baviti. Vjerujem da će se to s promjenom vremena raščistiti. No, to je problem koji postoji već godinama, moramo ga riješiti", istaknuo je Tomašević.

'Nećemo stvarati dodatne gužve za vrijeme Adventa'

Nakon toga je uslijedilo novinarsko pitanje o održavanju ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu te je Tomašević kazao da se ne radi o popuštanju. "Jasno sam najavio to, nije riječ o popuštanju. Rekao sam da će kućica biti manje zbog epidemije i da ćemo aktivirati dio ugostitelja da mogu dati ponudu pred svojim objektima samo za vrijeme božićnih praznika.

Nećemo stvarati dodatne gužve u centru grada. To bi se privremeno omogućilo samo za vrijeme praznika, a svi objekti će morati ispuniti određene tehničke uvjete", rekao je Tomašević, naglašavajući da će sve ići kontrolirano.

Kratko se osvrnuo na mural OŠ Savski Gaj. "Legitimno je pitanje što je sve primjereno da bude na zidovima škola, ali to nam nije prioritetna tema dok imamo epidemiju koja bukti i financijsku situaciju u Gradu kakvu imamo. Kekin je rekla osobni stav, a ne da će to ukloniti. Za to je potrebna šira javna rasprava za koju smatram da sad nije prioritetna", rekao je gradonačelnik.

Upitan o drobilicama, kazao je da Grad trenutno ništa ne plaća dok čeka dozvole, nego da se drobilice plaćaju tek kad počnu raditi. "Radi se na dobivanju privremene uporabne dozvole i na dodatnom smanjenju buke kako bi se što brže stavila u funkciju. Nadamo se da će to biti uskoro", otkrio je.

'Na stolu nije samo poskupljenje'

Govoreći o glomaznom otpadu, Tomašević je rekao da se on trenutno nalazi na platou u Jakuševcu. "Mi i dalje analiziramo koje su nam moguće prijelazne mjere dok ne dobijemo dozvole za drobilice i dok nam ne stignu kupljene drobilice", rekao je Tomašević navodeći da će se mijenjati cjenik usluga odvoza otpada.

"Godinama se pokušava uvesti naplata, sigurno će poskupjeti odvoz za one koji ne odvajaju otpad", objasnio je Tomašević. "I za druge usluge ćemo vidjeti hoće li rasti cijene, to ćemo najaviti na vrijeme. Prezentirat ćemo mjere u idućih nekoliko tjedana", dodao je.

"Više od 80 posto troškova ZET-a pokriva se iz proračuna Grada. Dug ZET-a je oko milijardu kuna, gradski proračun ne može servirisati taj dug. To je veliko opterećenje. Raspisali smo natječaj za novu upravu ZET-a i onda bismo s njima trebali vidjeti kako ići na restrukturiranje ZET-a", rekao je Tomašević.

"Nije na stolu samo poskupljenje, na stolu je sve. Uskoro ćemo prezentirati poslovni plan Holdinga. Grad Zagreb ima jako mali manevarski prostor da ustabili dug i da ga krene smanjivati", zaključio je zagrebački gradonačelnik.