Afera Ina već tjednima je jedna od glavnih tema u Hrvatskoj, a nju je putem video veze za Net.hr komentirao bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić. Panenić je uvodno komentirao uhićenja koja su se dogodila, ali i mogu li krakovi afere dovesti do visokog državnog rukovodstva.

"S obzirom na to da se radi o velikim iznosima, moguće je da ima još niz uključenih sudionika u svemu tome. Vidimo da se sustav koji je bio uspješno testiran, pokušao primijeniti još i na druge partnere", rekao je Panenić, dodajući da će interna istraga u Ini pokazati i otkriti moguće krakove cijele te afere.

"Sva događanja oko Ine, oko sustava upravljanja u Ini, svega što se događalo, uvijek je vodilo do rukovodstva države. Ne može se izuzeti bilo koja politička opcija koja upravlja državom, da je oko Ine napravila sve što je mogla. Na ovaj način, jako je teško reći je li sam premijer imao saznanja. Vidjeli smo da su se čak i čelnici MOL-a, koji bi trebali imati saznanja jer su uspostavili takav sustav upravljanja Inom, iznenadili kako im je iskliznulo iz ruku milijardu kuna", kazao je.

'Zlatni glas za preglasavanje'

Na pitanje jesu li NO i Uprava Ine trebali znati za malverzacije, Panenić kaže da zbog sustava kakav je, hrvatske se članove samo izvještava o nekim stvarima.

"Polazište i ove afere seže u 2009. godinu kada su tadašnji potpredsjednik Vlade Polančec i Zsolt Hernadi potpisali aneks kojim je sustav upravljanja izmijenjen, tako da je omogućilo predsjedniku Uprave Ine, koji dolazi iz kvote mađarskog MOL-a, da ima taj zlatni glas za preglasavanje. U pozadini, važnije je što je spušteno odlučivanje na niže menadžere. Za ugovore manjih vrijednosti, takozvani odbor izvršnih direktora je donosio odluke. Omogućilo se da načelnu suglasnost dobivaju iz MOL-a, a da se Upravu izvještava; odnosno, izvještava se samo hrvatske članove Uprave, a mađarski članovi uprave vjerojatno znaju sve detalje", pojasnio je Panenić, dodajući da imamo nakaradan sustav te da je o toj temi već bilo govora i već se razgovaralo kako je jednom narušen taj sustav upravljanja doveo do toga da MOL samostalno upravlja Inom i na kraju se odluke donose iz Budimpešte.

"Ovdje se sad pokazalo da je jedan od tih izvršnih direktora iskoristio takav sustav za osobnu korist. Alimentiram u ovom trenutku hrvatske članove i Nadzornog odbora i Uprave, jer oni stvarno nisu imali informaciju, jer im nitko nije htio niti dati. Mađarski članovi NO i Uprave koji znaju cijeli sustav i mogu utjecati, njima je to prošlo kroz ruke", rekao je bivši ministar gospodarstva.

"Interna revizija u Ini nije funkcionirala. Nakon toga eksterna revizija, i to eminentne revizorske kuće, nije utvrdila to. Rekao bih da ne samo u Ini, nego u cijelom tom sustavu imamo značajne probleme koje bi trebalo sada korigirati da se to više ne događa", ističe Panenić.

Smatra da bi trebalo pronaći model kako da RH i mađarski MOL zajednički upravljaju Inom, a ne da se događa da u jeku pokušaja MOL-a, da izvuče sredstva iz Ine, netko sa strane iskoristi mogućnost pa izvuče i sebi nešto.

'Plenković je smjenio stručne članove Uprave Ine koji su zastupali interese Hrvatske'

Na konstataciju da i premijer sada zagovara drugačiji sustav upravljanja, Panenić je rekao da je "isti premijer taj koji aktivno podržava sustav upravljanja". "On je smijenio vrlo stručne članove Uprave koji su zastupali interese RH, bili na arbitražama, komunicirali s Vladom. Davor Mayer i Ivan Krešić su bili ti koji su stvarno aktivno zastupali naš interes. On ih je smijenio. Nakon toga postavio je ljude koji su ipak izvan tih razina struke i sve što su napravili - od spajanja naftovoda da ide nafta prema Mađarskoj pa isto tako plinske konekcije - govori samo da nisu štićeni interesi RH, nego je prvenstveno to bio dobro zastupljen interes MOL-a i Mađarske", kazao je Panenić.

Osvrnuo se i na sjednice Antikorupcijskog vijeća. "Rekao bih da je ovo što se događa na Antikorupcijskom vijeću sramotno. Tamo imamo jedan cirkus, koji se ne bavi time kako razriješiti ovu situaciju koja se događa, nego time kako bi netko ulovio koji politički poen", rekao je.

Osvrnuo se i na svjedočenje Davora Mayera. "Problemi su dubinski. treba ih rješavati. Na ovaj način, stvarajući medijsku halabuku idemo MOL-u na ruku. Oni sa strane gledaju kako hrvatski partner rješava svoje unutarnje probleme", istaknuo je.

Komentirao je i može li sisačka rafinerija ponovo proraditi. "Vjerojatno da pitate bilo koga tko je stručan za rafinerijsku proizvodnju, rekao bi da je nakon četiri godine njezino ponovno oživljavanje financijski izazov. Više ne znam tko bi donio čak i poslovnu odluku…mi možemo donijeti nacionalnu odluku gdje je to državni interes i tražiti da se ta rafinerija stavi u sustav, zakonski reći da je ona važna za naš energetski sustav. To se može napraviti, ali u tom slučaju vjerojatno bi MOL rekao da nemaju više ekonomski interes, da Vlada treba preuzeti Inu i da radi s njom. Samo zatvaranje tada provedeno je, sada se pokazuje, na lažnoj nadi da će biti pokrenuto neko biopostrojenje, ali već sada je jasno da niti obujam toga i da se dogodi, neće biti niti blizu potreba koje mogu zadovoljiti energetske interese Hrvatske", mišljenja je Panenić.

"U rafineriji u Rijeci nije provedena modernizacija, još uvijek se čeka, tako da ove priče o ponovnom radu sisačke rafinerije…mislim da nema trenutno nekih objektivnih okolnosti da se pokrenu ako ne bude jasna politička odluka i stav RH", kaže Panenić.

Ključni potez Mađara

Panenića smo pitali je li on u vrijeme kada je bio ministar gospodarstva imao dojam da se Plenković ili HDZ na bilo kakav način zalažu ili lobiraju za gašenje rafinerije u Sisku, što je sukus najnovijih optužbi protiv premijera koje je prvi iznio bivši šef Janafa i USKOK-ov optuženik Dragan Kovačević.

"Nakon što sam postao ministar, HDZ je zapravo postavio svog ministra energetike u sjeni, to je bio Darko Horvat. On je svojim izjavama činio cijelo vrijeme štetu svemu onome što smo kao država zastupali", rekao je. "Mogu stvarno reći da stav kojeg sam ja zastupao, bio je i stav premijera Oreškovića i mi smo se sustavno bavili Inom, jako puno vremena je oduzimalo upravo kako Inu ponovo podvesti pod jedan normalan način upravljanja", dodao je.

"Jedna od aktualnih tema krajem ožujka 2016. godine bila je moguća promjena članova Uprave. Karamarko je želio dovesti svoju ekipu, a mi nismo uspijevali preko njega imenovati nekoga tko bi provodio politiku kakvu smo zastupali. Tada smo ocijenili da je nastavak mandata članova Uprave Ine bio najbolji put koji je tada bio moguć. Dosta je bilo prijepora između Karamarka i mene i svih ostalih, jer je smatrao da smo trebali sve smijeniti", prisjetio se Panenić u intervjuu za Net.hr.

"Tu se događa jedan momenat koji do sada nije bio komentiran, gdje je od strane visokih funkcionera MOL-a bilo zatraženo da se razgovara o tome kako nastaviti dalje. Njima je nakon četiri godine vlade u kojoj nisu mogli provesti svoje interese bilo jasno da će imati štetu ako se ponove četiri godine gdje ponovno neće moći provoditi te interese. Tu je bio napravljen prvi razgovor i nakon toga dolazi onaj cirkus s Karamarkom, aferom i padom Vlade", rekao je Panenić u studiju Net.hr-a.

"Nakon toga, ta inicijativa koja je tada bila, odmah se gasi i Mađari kreću u aktivnost prijevoza nafte vlakom. Tada je bilo jasno da promjena u Vladi koja je tada išla dovodi do toga da će HDZ preuzeti taj sustav, da će se nakon toga nastaviti zatvaranje sisačke rafinerije i da je možda nepovratno izgubljena mogućnost da Republika Hrvatska ponovo vrati utjecaj na donošenje odluka u Ini", rekao je bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić u intervjuu za Net.hr.

Što je još rekao o Antikorupcijskom vijeću i događanjima tamo, cijenama plina i energetskoj krizi te samodostatnosti Hrvatske u proizvodnji plina, pogledajte u cijelom video intervjuu.