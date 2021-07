Nakon što je u ponedjeljak Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo novi predmet protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a zbog imenovanja u Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak Tomislava Lauca, koji je u predizbornoj kampanji bio donator političke platforme Možemo!, zagrebački gradonačelnik gostovao je u RTL Direktu kod Zorana Šprajca.

Prethodno je Tomašević prijavljen i jer je za javnu bilježnicu Grada Zagreba angažirana sestra člana Nadzornog odbora Zagrebačkog Holdinga Ratka Bajakića, Ljubica Čaklović, koja je također bila donatorica kampanje Možemo! te na prvoj skupštini Holdinga ovjerila potpis svoga brata.

'Ne vidim tu nikakav problem'

Tomašević je u RTL Direktu kazao kako vjeruje da će obje prijave biti odbačene.

"Što se tiče prve, jasno je da praksa povjerenstva do sada bila da zato što je Skupština Zagrebačkog holdinga, a ne Gradska skupština predložila imenovanje novih članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga. Do sada je bila praksa povjerenstva da tu zakon o lokalnoj samoupravi jači od Zakona o sprečavanju sukoba interesa. S tim da i novo povjerenstvo s novom predsjednicom samo nekoliko dana nakon prijave tražilo od Sabora da se taj članak zbog toga makne iz zakona. Ne vidim tu nikakav problem. Očekujem takav rezultat kad povjerenstvo donese odluku. Uprava i nadzorni odbor koje smo maknuli imenovana je u zadnje tri godine, koliko je i sastav povjerenstva za sukob interesa. A oni su imenovani od Bandića. I nitko nije pokrenuo postupak. Tada nije bio problem, a sada odjednom jest", rekao je Tomašević.

'Nikome nisam ništa obećao'

Za Lauca je Tomašević rekao da je jedan od 1500 donatora koje je Možemo! imao u kampanji u Zagrebu.

"Ako je sada situacija da svaki od tih donatora, ako bude imenovan u jednu od 340 ustanova i upravnih vijeća u gradu Zagrebu bude sukob interesa, onda imamo velik problem. Ako su to stručni ljudi, samo zato što su donatori, da ih to diskvalifirica. Što? Naknada od 750 kuna mjesečno da proučavaju dokumentaciju ovog kompliciranog projekta. Tamo su imenovani i drugi članovi upravnih vijeća, sve su stručni ljudi. Predsjednica Sanja Kolaček je vrhunska znanstvenica. Uvjeren sam da su to pravi ljudi. Nikome nisam ništa obećao u ovome gradu za nijednu poziciju i nikome nisam ništa dužan. Imam odriješene ruke da donosim odluke koje smatram da su u javnom interesu. Tako ću se ponašati do kraja mandata", rekao je Tomašević.

Na opasku Zorana Šprajca da će mu se možda to obiti o glavu, Tomašević je rekao da postoji puno zabuna jer Upravno vijeće bolnice Srebrnjak nije uprava.

"Ravnatelj se bira na javnom natječaju. Ravnatelj je zaposlen. Ljudi u upravnom vijeću nisu zaposlenici. Druga zabuna je vezana uz natječaj za Holding. Proveli smo natječaj za tri člana uprave Holdinga, nismo bili dužni to po zakonu", objasnio je.

U Holdingu morali napraviti iznimku

Na pitanje zašto su predsjednika Uprave Holdinga imenovali izravno, a u kampanji su govorili da će za sve biti raspisani javni natječaji, Tomašević je objasnio zašto je napravljena iznimka.

"U petak smo imali sastanak sa starim Nadzornim odborom Zagrebačkog holdinga i Uprave i kad smo vidjeli izvješće shvatili smo da moramo odmah djelovati. U ponedjeljak ujutro smo donijeli odluku. Tjedan dana nakon toga je USKOK upao u Holding.

Tomašević ne smatra da se u gradskoj upravi našao "u neprijateljskom okruženju".

"Ne bih to baš tako nazvao, ali ovo jesu okolnosti koje nemate ni u jednom gradu u Hrvatskoj, nigdje nema tranzicije vlasti kakvu mi imamo. Dobar dio ljudi je voljan surađivati naravno, ali, kako bih rekao, ja nisam birao te pročelnike, a oni su birali ljude koji su zaposleni u gradskoj upravi i naravno da će trebati vrijeme da se stekne povjerenje ili da se ne stekne. Od 27 pročelnika koje je Bandić imenovao, trenutno je 10 otišlo, na ovaj ili onaj način. Neki će sigurno ostati, međutim, od tih 27 ureda, biti će ih 15+1 i za sve nove urede ići će javni natječaj", kazao je.

Ne strahuje od 'šatora' pred Poglavarstvom

Nadalje, rekao je da će na ta mjesta staviti najbolje ljude, neovisno o tome jesu li članovi Možemo! ili ne.

"Neće biti fingiranja, bit će pravi javni natječaj. Nema nijedne osobe koju ja znam da će sad biti pročelnik. Nemamo jer ne želim fejkati natječaj. Iz te perspektive je to zanimljivo. S jedne strane kritika medija o tome imamo li 100 ljudi da upravljamo gradom, a s druge strane zato što je jedan od 1500 donatora u jednom upravnom vijeću od 340 ustanova u gradu Zagrebu. Tako ne možemo funkcionirati. Ako je to doista problem, da je netko donirao u kampanju i da onda ne može nigdje biti imenovan za 750 kuna mjesečno, onda ja ne znam. 1500 ljudi smo diskvalificirali samo zato jer su donirali", rekao je.

Na pitanje strahuje li od "šatora" pred Poglavarstvom jer je ukinuo Ured za branitelje, kazao je da ništa nije ukinuto nego su uredi spojeni.

"Ured za branitelje će u tom smislu djelovati usred novog ureda za zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Znači svi programi ove godine ovim preustrojem neće biti ni na koji način izmijenjeni, ali neće više biti četiri pročelnika kao do sada, nego će biti jedan. Trenutno je rukovodećeg kadra u Zagrebu apsolutno previše, i u tom smjeru ćemo ići dalje. Smanjit ćemo urede s 27 na 16. Tako da iz perspektive riješili smo sve ono što možemo", ustvrdio je Tomašević.