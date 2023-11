IMALI SU LOŠIJIH EPIZODA U PROŠLOSTI / Teški dani za Plenkovića: Pogledajte kako je pokislo izgledao dok je najavljivao Anušića za novog ministra obrane

Premijer Andrej Plenković istaknuo je veliko političko iskustvo Ivana Anušića, kojega će Hrvatskome saboru predložiti za novog potpredsjednika Vlade i ministra obrane i drži da će kvalitetno obavljati tu dužnost, a vjeruje da će u parlamentu biti potvrđen već u četvrtak. Da će Anušića predložiti za novog ministra obrane te potpredsjednika Vlade Plenković je izvijestio u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Banskim dvorima pri čemu je istaknuo da su za to imenovanje konsenzualnu potporu dali i stranka i koalicijski partneri. Podsjetio je na dijelove Anušićeve biografije (aktualni župan Osiječko-baranjske županije, prije toga načelnik općine Antunovac, dragovoljac Domovinskog rata i jedan od četvoro potpredsjednika HDZ-a). "Vjerujem da ću Ivan Anušić vrlo kvalitetno obavljati dužnost ministra odbrane do kraja mandata ove naše druge Vlade. On je naravno na tu ponudu odmah i pristao i spreman je pripremiti se za saslušanje na nadležnom saborskom odboru u srijedu", rekao je premijer. Prema proceduri, Anušić se treba predstaviti nadležnom saborskom Odboru za obranu, a prema Plenkovićevim riječima to bi trebalo biti u srijedu, a kako je glasovanje na plenarnoj sjednici predviđeno za četvrtak, premijer očekuje da će se o Anušiću glasati već u četvrtak. Naglašava pritom i važnost resora "osobito u ovakvim globalnim okolnostima". "Ako sve bude onako kako se sada čini, a vidite da je proces iznimno brz i učinkovit, očekujem odbor u srijedu i potporu na plenarnoj sjednici u četvrtak" rekao je Plenković dodavši kako bi stoga Anušić već u četvrtak popodne mogao "biti na dužnosti i član Vlade". Anušića bi na mjestu župana u preostalom dijelu mandata mijenjo jedan od njegovih sadašnji zamjenika - Mato Lukić. Novinari su premijera pitali i o tome kakav će biti suradnja s Anušićem s obzirom na to da su "imali i lošijih epizoda u prošlosti" (odlazak ministrice Nataše Tramišak, stavovi o čelnom čovjeku HEP-a), a premijer je podsjetio da su on i Anušić izabrani na unutarstranačkim izborima "u istom timu". To što možda ponekad imamo možda različita stajališta o pojedinim pitanjima ne znači da nismo dio istoga tima i dio najužega vodstva HDZ-a, rekao je Plenković. Istaknuo je i da Anušić ima veliko političko iskustvo te "ima sve reference da bude ministar obrane". "I uklopit će se u tim i funkcionirati normalno kao i do sada", dodao je. Novinari su ga pitali i hoće li dogovori između Anušića i predsjednika Republike koji je i vrhovni zapovjednik oružanih snaga biti lakši, a u kontekstu loših odnosa bivšeg ministra Marija Banožića i Zorana Milanovića. "Vidjet ćemo kakvi će biti dogovori", rekao je Plenković te dodao da je najveća odgovornost na Milanoviću i njegovom neprimjerenom jeziku i korištenju najgrubljih diskvalifikacija.