Zbraja se šteta nakon olujnog nevremena koje je u četvrtak poslijepodne zahvatilo nekoliko županija središnje i istočne Hrvatske. Najgore je bilo na području grada Čazme. O nezapamćenom nevremenu pred kamerama RTL-a govorili su žitelji Čazme.

"Uništeno je krovište na novoj kući kompletno, a na drugoj je srušeno djelomično krovište i struja je prevrnula borove i veliku šljivu, voćnjak", ispričao je Branko Tomašević o šteti koja je nastala na njegovoj imovini.

'Vjetar kao da je marelicu odrezao pilom'

Školarac Kristijan Tomašević bio je na nastavi kada je grad zahvatilo nevrijeme.

''Bili smo u školi, sve se samo zacrnilo i počelo tući po prozorima. Skoro je prozore potuklo. Bili smo u učionici i samo je nestalo struje. Onda je za 10 minuta sve prošlo. Nisam se uplašio, sve je to normalno za ovo vrijeme", kazao je Kristijan.

Marija Tišljar također je za RTL prepričala kakvo je stanje bilo.

"To je krenulo od zapada, ja sam vidjela taj oblak, čuo se jaki šum u zraku. Trčim u kuću zatvoriti jer je sve zatvoriti, kad sam trčala zatvoriti sve je već došlo… To je takav led, ne mogu vam to opisati. Ja sam stara, ali ja to nisam doživjela. Kad sam htjela prozor zatvoriti, sve je lupilo u mene i srušilo me u sobu. Opet se natrag dignem i jedva sam nekako zatvorila, ali voda je već kroz prozor ušla unutra. To je bio tako jak slap valjda, ne razumijem, nisam to vidjela nikad. Naša marelica je sad 20 metara dalje. Kao da ju je odrezalo pilom", rekla je.

'Izgledalo je apokaliptično'

Da će dugo pamtiti jučerašnje prizore, kazala je i Maja Štampar.

"Nevrijeme, vjetar, kiša je došla, ništa se nije vidjelo. Doživljaj koji ćemo dugo pamtiti", rekla je.

"Samo sam se vrtio, nisam mogao zaspati. Svaki put kad zažmirim razmišljam o tom. Katastrofa", rekao je Luka Štampar.

Svemu je posvjedočio i župnik Dubravko Lauš.

"Izgledalo je apokaliptično. U nekakvih kratkih, kažu 6 minuta, nisam ni gledao na sat, bila je velika količina vode, silni vjetar i kiša koji su se slili odjedanput. Prizor je bio doista strašan", kazao je župnik za RTL.