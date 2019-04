SVE GLASNIJA PRIGOVARANJA NA HDZ-ovu LISTU ZA EUROPSKE IZBORE: ‘SDP-ova lista je superiornija od naše’

Član Plenkovićeve vlade zamjerio je premijeru da ne samo što nije želio okupiti političku desnicu, već je i s liste ispustio sve one koji su malo više politički desno

Samo nekoliko dana nakon što je predana lista HDZ-ovih kandidata za nadolazeće izbore za Europski parlament Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), sve više informacija koje neslužbeno dolaze iz stranke govore o kako se ozbiljno raspravljalo o kandidatima koji će biti na listi, piše Novi list.

KARLO RESSLER ODGOVARA NA KRITIKE: ‘Ova lista ima potrebno znanje, sposobnost i stručnost za zastupanje Hrvatske u EU’

‘Bilo bi dobro za rezultat’

Naime, neslužbeno se doznalo da se Vladimir Šeks čiji je posinak Karlo Ressler nositelj liste sam pokušavao odgovoriti Plenkovića da stavi mladog savjetnika na prvo mjesto smatrajući da bi mu to bio pretežak teret, te se zalagao da sam Plenković bude na čelu liste.

“Na taj bi se način, na simboličkoj razini, pokazalo koliki značaj HDZ pridaje izborima za Europski parlament, a bilo bi to i dobro za naš rezultat. Plenković bi, naravno, odmah rekao da će i u slučaju da bude izabran za europskog zastupnika ostati premijer. Bilo je o tome velikih rasprava u najužem krugu, ali neki su bili žestoko protiv i onda se Plenković povukao”, ispričao je jedan HDZ-ovac upoznat s raspravama o prvoplasiranom na izbornoj listi, piše Novi list.

On ističe da je jedan od glavnih argumenata protivnika Plenkovićevog nastupa na izborima bio taj da bi se tako zbunilo javnost i poslalo poruku da bi on ipak mogao napustiti Hrvatsku, kako bi u Bruxellesu preuzeo neku dužnost. Naime, kada je Franjo Tuđman bio predsjednik stranke, on je nosio sve HDZ-ove liste, od općinskih do onih na izborima za Sabor. Međutim, isto tako u zakonu više nema instituta nositelja liste.

‘Fali samo Tomislav Saucha’

“Neki dan mi je kolega prilično cinično rekao da na listi još samo fali Tomislav Saucha, također mlad i obrazovan, ali tamo gdje je bilo za to mjesto nije ništa kazao. Skoro svi oni koji neslužbeno sada kritiziraju listu tako se ponašaju jer očekuju nešto zauzvrat, zadržavanje sadašnjih pozicija, mjesto na kandidatskoj listi za Sabor, neko veleposlaničko ili drugo dužnosničko mjesto. Ali, ako se Plenković zaljulja, ti isti će prvi navaliti na njega. Tako vam je to u HDZ-u, da parafraziram jednu našu ministricu”, objasnio je drugi visokorangirani član HDZ-a koji je objasnio zašto je sada došlo do negodovanja, iako u petak nisu imali primjedbe.

On je rekao kako je on svoje mišljenje rekao tamo gdje je trebalo, no isto tako uvjeren je da bi s bilo kojim kandidatima na listi HDZ osvojio ‘pet ili šest mandata’. Upravo to je za njega razlog zašto ljudi šute “da ne bi ispalo da su kritizirali samo iz pakosti”.

TKO JE KARLO RESSLER? Šeksov posinak i konzervativni Plenkovićev mezimac postaje jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca

‘Mi nemamo takvu listu, a mogli smo je imati’

Član Plenkovićeve vlade zamjerio je premijeru da ne samo što nije želio okupiti političku desnicu, već je i s liste ispustio sve one koji su malo više desno.

“Zanima me hoće jednako postupiti i za parlamentarne izbore, koji su biračima HDZ-a važniji nego ovi sada, kad ih previše ne brine što ne znaju kakav je stav njihovih kandidata o pojedinom pitanju”, napominje član Plenkovićeve vlade, dok se zastupnik HDZ-a dotaknuo i SDP-ove liste kandidata za europske izbore.

“Nitko se ne bavi SDP-ovom listom jer je ona politički prirodna i, objektivno, superiorna našoj. Da su oni na prvo mjesto stavili, recimo, Gordana Marasa, a na peto Tonina Piculu, onda bi i njihova lista bila secirana kao sada HDZ-ova. Ali, SDP-ovi kandidati su logično poredani na listi i na prvim mjestima su im jaki ljudi koji imaju težinu i još znaju što je to Europska unija. Mi, nažalost, nemamo takvu listu, a mogli smo je imati”, kazao je HDZ-ovac za Novi list.