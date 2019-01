SVANUO JE PRAVI SIJEČANJSKI DAN: Kolnici vlažni i skliski, većinom je oblačno i ponegdje pada snijeg

U unutrašnjosti većinom oblačno uz povremenu oborinu, većinom snijeg i susnježicu, poslijepodne ponegdje nakratko i kišu; na Jadranu promjenljiva naoblaka i rijetko malo kiše, uglavnom poslijepodne, stoji u prognozi Državnog hidormeteorološkog zavoda

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, u Lici, Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj mjestimice pada slab snijeg, izvijestio je jutros Hrvatski autolub (HAK) uz upozorenje vozačima na moguću poledicu.

Očekuje se gust promet na graničnim prijelazima

Gust promet i gužve očekuju se tijekom dana na većini graničnih prijelaza s BiH i Srbijom na ulazu u Hrvatsku te sa Slovenijom na izlazu. Zbog pojačanog priljeva vozila na pojedinim graničnim prijelazima vrijeme potrebno za prelazak granice se često mijenja, a zabilježena čekanja mogu biti i duža. Jutros su najduža čekanja 45 minuta na prijelazima Bajakovo i na Stara Gradiška na ulazu u Hrvatsku.

Trajekt na liniji Vis – Split isplovit će danas iz Visa u 17 sati umjesto u 15:30 sati, povratno putovanje iz Splita bit će u 19:15 sati. Trajekti plove redovito.

U unutrašnjosti susnježica, na jadranu jenjava bura

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne u okretanju na zapadni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar slabjeti te postupno okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.

