O uvođenju općeg poreza na nekretnine - "mitskog" kako smo ga okarakterizirali u nedavnom tekstu na Net.hr-u - već godinama se govori kao jednom od mogućih spasonosnih rješenja jer bi njime ogroman broj praznih i neiskorištenih nekretnina bio stavljen u funkciju. Slijedom toga, procjenjuje se, doveo bi do rasta BDP-a i rasta plaća te do pada cijena najma.

Nekadašnji ministar financija u vladi Zorana Milanovića, SDP-ov Boris Lalovac, kazao je za Net.hr da je uvođenje poreza na nekretnine bilo na stolu Vlade 2012. godine, ali je tada izostala potpora koalicijskih partnera, ponajprije HNS-a. Lalovac je istaknuo da je riječ o složenom i zahtjevnom porezu čiji bi proces uvođenja zahtijevao niz priprema koje bi potrajale godinama. Taj bi porez bio zamjena za sadašnju komunalnu naknadu i porez na dohodak.

Najprije uvesti reda na tržištu najma stanova

O porezu na nekretnine razgovarali smo i s prof.dr.sc. Gojkom Bežovanom, stručnjakom za stambenu politiku i redovitim profesorom socijalne politike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. On smatra da u Hrvatskoj zasad nema civilizacijskih kapaciteta za uvođenje tog poreza te ističe da je posve krivo vezivanje poreza na nekretnine s komunalnom naknadom.

"To je jako velik zalogaj i jedna jako loša priča koju nam je Svjetska banka davno podvalila - da postojeće komunalne naknade treba zamijeniti porezom na nekretnine. U jednom značajno velikom broju naselja u Hrvatskoj uopće se ne naplaćuju komunalne naknade. Taj porez ima neku sasvim drugu prirodu i mislim da će biti jako velikih otpora da se uvede porez na nekretnine", kaže Bežovan.

On smatra da bi prije uvođenja tog poreza država najprije trebala uvesti reda na tržište najma stanova.

"Ja mogu imati cijeli stambeni blok u Zagrebu i davati ga u najam, ali država neće tražiti da to prijavim. Ona to ne kontrolira. Ako, pak, napravim neki banalni prekršaj, ako ne platim 10 kuna poreza ili nešto, onda će me država progoniti. To su apsurdi", kaže.

'Porez koji plaćaju Airbnb iznajmljivači apsurdno je mali'

Bežovan ističe da mogućem uvođenju poreza na nekretnine trebali prethoditi još neki važni koraci.

"Država bi, kao moguću pripremu, trebala raditi na tome da se ponovno uvede porez na neizgrađeno građevinsko zemljište, na nekorištene poduzetničke nekretnine i na neobrađeno poljoprivredno zemljište. Također, trebalo bi uvesti svrhovitu poreznu kontrolu najma stanova ili subvencioniranja onima koji to ne mogu. Zatim da se uvede porezna reforma AirBNB najma, jer porez koji oni plaćaju je apsurdno mali. To bi bili dobri poligoni treninga da bismo za pet do sedam godina mogli uvesti porez na nekretnine", kazao je.

Spomenuo je još jednu dimenziju problema oporezivanja o kojoj se ne govori mnogo.

"Prilikom ostvarivanja različitih socijalnih prava u Hrvatskoj uzimamo u obzir samo prihode koje netko ima. A moguće je da dopunsko zdravstveno osiguranje država plaća i nekome tko ima tri apartmana na moru. To bi isto trebao biti svojevrsni trening - da za ostvarivanje ikakvih socijalnih prava, osim prihoda uzmemo u obzir i ukupnu imovinu te neka druga prava koja se uz to vežu. Sve je to priprema za ulazak u svijet svrhovitijeg i pravednijeg oporezivanja", napominje Bežovan.

'Novom ministru financija nedostaje utakmica u nogama'

Nakon što je Zdravko Marić podnio ostavku na mjesto ministra financija, naslijedit će ga Marko Primorac, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji je 2016. godine bio član Stručne skupine za reviziju poreznog sustava i za kojeg njegovi kolege i studenti kažu da je zagovornik uvođenja poreza na nekretnine.

Treba li očekivati da će Primorac, kao ministar financija, progurati ili barem početi gurati uvođenje poreza na nekretnine - pitali smo Bežovana. No, on je skeptičan oko toga.

"Bojim se da je novi ministar Primorac nejak da bi se uhvatio u koštac s jednim tako velikim zalogajem. Njemu nedostaje utakmica u nogama, nedostaje mu životnog i profesionalnog iskustva da bi takvo nešto napravio", kazao je.