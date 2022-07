Računi u jeku turističke sezone ne prestaju puniti novinske stupce, doduše s razlogom, jer iznosi na njima ove godine obaraju sve rekorde. Ima, naravno, i pozitivnih primjera - uglavnom u šarmantnim sporednim ulicama većih gradova ili pak u manjim mjestima.

Međutim, primjer koji nam je privukao pažnju ne krije se na jednoj takvoj lokaciji već u samom srcu hrvatske metropole.

'Do poskupljenja je nažalost moralo doći'

Dok će mnogi ugostitelji u cijenu rado uključiti lokaciju i pogled, a zagrebački ugostitelji po tom pitanju nisu iznimka, čini se da bistro 'prvi red do katedrale' nije previše opterećen činjenicom da se nalazi točno preko puta jednog od najznačajnijih spomenika hrvatske kulturne baštine i obaveznog 'punkta' svakog turista.

Ovdje, naime, sve kave koštaju 10 kuna uz iznimku bijele kave, za koju je potrebno izdvojiti 12 kuna. Da priča bude zanimljivija, ovo nisu "happy hour", već redovne cijene, i to nakon poskupljenja. Naime, kako nam potvrđuju u bistrou, još do nedavno sve su kave koštale 8 kuna, ali "do poskupljenja je nažalost moralo doći".

Toplo se nadamo da će ovaj bistro ostati otporan na daljnja poskupljenja i ostati mjesto gdje račun možete promatrati u nevjerici, ali u pozitivnom kontekstu. Tim više što iz prve ruke možemo potvrditi da "kava s pogledom" na Firentinsku ili Koelnsku katedralu, sa slične udaljenosti, košta neusporedivo više.

Šef istarske udruge ugostitelja: 'Visoke cijene su za one koji su voljni platiti premiju'

No, pitanje je trebamo li se uopće čuditi visokim računima s Jadrana, ili se tu naprosto uz sam proizvod, bila to kava ili ručak, plaća i "nešto više". U nedavnom razgovoru za Net.hr predsjednik Udruge ugostitelja kvarnera i Istre Vedran Jakominić kazao je kako smatra da je upravo tako.

"Vlasnici boljih ugostiteljskih objekata svjesno stavljaju cijenu koja nije dostupna prosječnom gostu jer žele osigurati privatnost prostora onome tko je voljan platiti tu premiju. Ne treba svaki objekt i svaku lokaciju gledati jednako. Je li masovni turizam dobar? Nije. Je li turizam ovakav kakav imamo dobar? Nije. Ima li on loše posljedice? Svakako. Ali unutar toga ipak moramo napraviti razliku ponude prema različitim vrstama gostiju. Kao što imate torbice od 40 kuna imate i one od 800 tisuća kuna, iako njihova proizvodnja ne košta 800 tisuća puta više", rekao nam je Jakominić.

S druge strane, iz udruge za zaštitu potrošača kazali su nam kako ove godine nisu imali pritužbi na cijene, odnosno njihovo neisticanje, dvostruke cijene ili slično.

"Naravno da svaki ugostitelj mora imati istaknut cjenik i vidljivo istaknute cijene, u suprotnom je to protuzakonito i stvar za inspekcijsku kontrolu. Znamo da postoji i praksa dvostrukog isticanja cijena - jedne za strane, a druge za domaće goste. Lani je bilo puno više pritužbi, jer se nakon pandemije više turista okrenulo nama dok su u mnogim zemljama još bile na snazi restrikcije. Tada je bilo puno više pritužbi na cijene, naročito na cijene smještaja. Ove godine, kako se zasad čini, stvari normalno funkcioniraju, a cijene su takve kakve jesu", kazala nam je nedavno Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.