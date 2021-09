Cijene goriva u Hrvatskoj ponovno lete u nebo, a ovog tjedna su došle na najvišu razinu još od 2014. godine.

U ovom trenutku su cijene sirove nafte tipa Crude na oko 75 dolara po barelu, dok je ona tipa Crude na oko 72 dolara. Na ovoj razini cijena eurosupera 95 u Hrvatskoj kreće se, prema portalu Cijenegoriva.info, od 10,92 kuna po litri do 11,30 kuna po litri.

'Neobjašnjiv rast na svjetskom tržištu'

"Rast cijena na Hrvatskoj je isključivo posljedica rasta cijena na svjetskom tržištu koji je, u stvari, neobičan i ničim izazvan, odnosno neobjašnjiv", kaže naftni stručnjak Davor Štern za Net.hr. "Psihologija korone i neizvjesnosti se povećava, ali tu ne bi trebalo biti rasta jer dio industrijske proizvodnje koji se očekivao da se vrati, nije došao. Pa nema razloga da se dižu cijene jer nije veća potrošnja", dodao je Štern.

"Još je jedan veliki element u rastu cijena nafte je činjenica da se iz te nafte radi petrokemija", kazao je Štern i dodao da u ovom trenutku ne vidi racionalni razlog zašto rastu cijene goriva, ali je činjenica da rastu. Na navode nekih stručnjaka da cijena raste zbog veće potražnje i oporavka nakon pada u koronakrizi, Štern kaže da sam oporavak još nije došao nego raste "percepcija oporavka". "Ali očekujući oporavak, jasno da rastu i cijene", rekao je Štern.

"Došlo je do anomalija na svjetskom tržištu praktički izazvanih očekivanjima većih taksi na derivate i plaćanja cijena CO2 emisije koje su već narasle do zavidnih visina. Tako da se naftaši, pripremajući se za taj prijelazni period prema obnovljivim izvorima, osiguravaju cjenovno da se to, na neki način, malo čak odgodi", rekao je Štern te dodao kako baš i nema previše smisla jer dizanjem cijena konkuriraju sami sebi.

Veliki pad cijena u koronakrizi

Veliki pad cijena goriva zabilježen je krajem travnja i početkom svibnja prošle godine kada je ona tipa Brent pala na razinu od 22,40 dolara po barelu, a Crude na 19,20 dolara po barelu. U travnju prošle godine cijena eurosuper 95 u Hrvatskoj bila je oko 7,90 kuna.

Na svjetskom tržištu je cijena rasla od velike financijske krize pa sve do sredine 2014. godine kada je za Crude cijena bila 104 dolara po barelu, a za Brent 112 dolara po barelu. U Hrvatskoj je tada litra eurosuper 95 bila oko 10,22 kune. Napomenimo i da je cijena barela prije velike financijske krize 2008. godine iznosio oko 140 dolara, dok smo tada u Hrvatskoj litru eurosuper 95 plaćali oko 9,75 kuna po litri.

Iako je sada na svjetskom tržištu cijena barela goriva bitno niža, u Hrvatskoj je litra goriva skuplja nego 2014. i 2008. godine što može biti svojevrstan alarm na uzbunu i poziv za zabrinutost što će se događati s cijenom goriva u narednim mjesecima.

'Cijene se drže na oko 70 dolara po barelu. Nema razloga za poskupljenje'

"U četvrtom kvartalu 2008. godine barel je došao na 140 dolara i vrlo brzo je pao. No, to je bio samo jedan kvartal i cijena je porasla zbog panike i psihoze na Wall Streetu i tako su pumpali cijene, ali su ih i vrlo brzo spustili", kazao je Štern.

"Cijene se kolebaju, ali se već duže vrijeme drže na oko 70 dolara po barelu. I nema razloga da se te strane poskupi gorivo", kazao je Štern te dodao kako ne očekuje da će Hrvatska smanjivati davanja koja naplaćuje kroz svaku litru goriva jer nema financijskim mogućnosti to s neke druge strane nadomjestiti.