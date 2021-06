Dolaskom ljeta stižu, naravno, i ljetne vrućine, a liječnici svake godine ponavljaju kako se zaštititi od sunca i vrućina. No, i najbanalnije savjete ne poslušaju baš svi.

Specijalist hitne medicine, Jozo Brkić za RTL Danas pobrojao je neke od najvažnijih savjeta za zaštitu od vrućine.

Najvažniji savjet odnosi se na izlaganje suncu - boravak na suncu trebalo bi izbjegavati u vremenu od 10 do 17 sati. Drugi važan savjet je oblačenje u skladu s vremenom kada se izlazi van. "Dakle, treba se prozračno oblačiti, imati na sebi što manje te jesti laganu hranu i piti dosta tekućine", pojasnio je Brkić.

'Građani najviše griješe prilikom rashlađivanja'

Kronični bolesnici, stariji i djeca najosjetljivije su skupine i oni bi trebali redovno uzimati svoje terapije. Također, važno je rashlađivati prostorije, ali pritom i paziti kod klimatizacije da se ne ide iz niskih u visoke temperature.

Mnoge je ovogodišnji svibanj podsjetio na vremenske prilike iz 2019. godine. I tada je nakon kišovitog i prohladnog svibnja došao lipanj s dva toplinska vala

"Ono u čemu građani najviše griješe je to rashlađivanje. Ne treba raditi prevelike razlike u odnosu na vanjsku temperaturu. Pogotovo u automobilima jer kada je prevelika razlika može doći do kolapsa, pada i gubitka svijesti, to je šok za organizam", objasnio je.

Toplinski val

"Najblaža stvar koja se može dogoditi tijekom toplinskog vala je da pojedinci osjete slabost, znojenje, grčeve i u tom slučaju bi oni trebali sami prepoznati te znakove i maknuti se sa sunca negdje u hladovinu i rashladit se. Ako se situacija pogorša to je onda stanje toplinskog udara gdje si osoba ne može sam pomoći i treba joj pomoći netko drugi. Ako se tako nešto desi osobu treba staviti u hlad na bok i stavljati joj se hladni oblozi, a ne davati joj lijekove za snižavanje temperature i naravno to je onda za hitnu intervenciju", objasnio je Brkić.

Osim problema rashlađivanja za ljudski organizam nije dobro "ući vruć, nerashlađen u more jer je to šok za organizam i može doći do neželjenih pa čak i fatalnih posljedica", zaključio je Jozo Brkić.