SEZONA PRED VRATIMA, A IZNAJMLJIVAČI NA STO MUKA: ‘Većina potencijalnih gostiju traži nenormalni popust’

Interes za apartmane u gradovima je zbilja mali, ali očekuje se da će najviše gostiju ove sezone bukirati u posljednji trenutak

Turistička sezona samo što nije krenula, a buking u lipnju je i više nego loš, odnosno – nikakav. Gosti mahom traže veću mogućnost otkazivanja, čak i kada im se na avansno plaćanje ponude razni popusti.

“Najviše ih se raspituje o mogućnostima otkazivanja i mahom traže kompletni povrat novca. To je vrlo nezgodno za vlasnike koji žele pristati na otkazivanje, ali barem tri dana prije dolaska, no gosti žele da to bude i samo dan uoči termina”, kaže Nataša Ljubičić iz agencije “Top Season” za Slobodnu Dalmaciju.

Većina gostiju traži nenormalan popust

Potvrđuje da je interes za apartmane u gradovima zbilja mali, ali očekuje da će najviše gostiju ove sezone bukirati u posljednji trenutak, što je i razumljivo s obzirom na varljive prilike s epidemijom. Dodaje da oni gosti koji dolaze avionima čekaju regulaciju zračnog prijevoza, jer nekidan su joj, kako kaže, jedni gosti javili da im je let za Split otkazan. Splićanka sa statusom tzv. super hosta preko digitalne platforme Arbnb govori nam da je imala pitanja je li cijepljena, ali bilježi mizeran interes gostiju.

“Nešto je posljednjih dana povećan broj upita, ali većina potencijalnih gostiju traži nenormalni popust, i to do granice neisplativosti”, pojašnjava Ljubičić koja nudi apartmane u Splitu i u okolici. Nešto veći interes je, dakako, i ona se slaže, za objekte u okolici i po otocima. Vrlo slična situacija je i kod niza privatnih malih iznajmljivača.

