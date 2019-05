RUŽA TOMAŠIĆ OBJAŠNJAVA TKO SU ‘OBIČNI USTAŠE’ I ODGOVARA PUPOVCU: ‘Ako ja preferiram ustaški pokret, on preferira četnički’

Ruža Tomašić nastavlja priču o ‘običnim ustašama’ i razlici između ustaša i NDH

Pet dana nakon što je ponivno izabrana u Europski parlament te ubrzo nakon što su Novosti objavile njene proustaške pjesmice i slike iz mladosti, Ruža Tomašić odgovorila je Miloradu Pupovcu koji je ranije danas rekao kako “sve dok se ne promijeni odnos prema ustaškom pokretu u Hrvatskoj, na izborima će prolaziti ljudi poput Ruže Tomašić” te kako “birači očito ne znaju što je ustaški pokret”.

“Prvo, birači nisu glupi. Znaju što je ustaški pokret bio do 1941., zna se što je bilo kasnije. Ako ja preferiram ustaški pokret, on preferira četnički. Moram ga podsjetiti da živimo u Hrvatskoj. Što je on do sada radio? Trebao je biti miritelj, ali puno više radi razdor. Ako netko ima problema i lošu prošlost, to je Pupovac”, rekla je Tomašić za RTL Danas.

RUŽA TOMAŠIĆ RECITIRALA PJESMICE PAVELIĆU I NDH: ‘Nikad ne bih dala protiv ustaškog pokreta, ne odričem se običnih ustaša’

A nakon što je tjednik Novosti otkrio da je Ruža Tomašić 80-ih godina u Kanadi u ustaškoj odori po hrvatskim zavičajnim domovima javno recitirala svoje i tuđe pjesme o Anti Paveliću, ustašama i NDH, Tomašić kaže da i dalje stoji iza svega.

“Stojim i dalje kod toga. Nisam pročitala sve što tamo piše, ali stojim kod toga da je od 1929. do 1941. ustaški pokret jedno, da su Hrvati tada bili spremni ići i s crnim vragom da se riješe četnika koji su bili još gori nego što su bili 1991., a zločini koji su se događali, ja sam uvijek osuđivala zločine, diktatore”, rekla je Tomašić.

“Obični ustaše”

Spomenula je i “obične ustaše” pa ju je RTL-ova Matea Damjanović pitala da malo pojasni tko su to obični ustaše.

“To su obični ljudi koji su se borili za domovinu. Tada nije bilo ni interneta ni radija, ljudi nisu znali, išli su jednostavno braniti svoj dom. U Dalmaciji su Talijani ubijali, ljudi su išli u partizane. Neka se obične ustaše i partizane napokon pusti na miru jer su branili svoj dom. A zločine koji su činili, zna se koji su to činili. Neka ih se osudi”, kaže.

PUPOVAC SE OSVRNUO NA RUŽINU LJUBAV PREMA USTAŠAMA: ‘Birači očito ne znaju kakve je strahote taj pokret ostavio’

U Kanadi je pisala pjesme Ante Paveliću. Jedno je kada imate 23 godine i znate samo jednu stranu, rekla je.

“On nije običan ustaša. Naravno da ima puno zla koja nije on napravio, ali je dopustio da se naprave u ime NDH. Ja sam 1981. imala 23 godine, tako da imate jedno mišljenje kad učite samo jednu stranu, a imate drugo mišljenje kad upoznate i drugu stranu. Osuđujem, ali ne diram ustaški pokret do 1941.”, zaključila je Tomašić.