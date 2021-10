Zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek za N1 je komentirao aktualna zbivanja u Gradu, a koja se odnose na zbivanja u Zagrebačkom Holdingu i imenovanje ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, ali i njegovu današnju ostavku.

Petek se na početku osvrnuo na situaciju u Zagrebačkom Holdingu. “Čitao sam izjavu gospodina Samodola. Vjerujem da je istina jer se pokazala s nekim dokumentima koje su donosili u Holdingu. Gradonačelnik nije želio ulaziti u detalje, sada je i Vuković istupio. Gradonačelnik kaže: ‘Ako sam se ogriješio o zakon, neka me netko prijavi’, što je načelno uvijek tako.

Moj zaključak nakon svega, jer teško je reći što je istina, je da je nažalost izgubljeno tih stotinu dana. Ovih stotinu dana medenog mjeseca medija i javnosti je izgubljeno, a čak je sada i narušen njegov ugled jer se postavljaju mnoga pitanja”, rekao je Petek.

'Izgubljeno je vrijeme'

Također, dodao je da je teško govoriti o svemu što se događalo u Holdingu jer “nismo bili prisutni na sastancima i sjednicama”.

“Ako želimo uvid u dokumente, moramo službeno tražiti dokumente i zapisnike. Da, zatražio sam dokumente temeljem kojih su izabrani članovi Uprave. Ova dvojica su izabrani direktno i to je direktna odgovornost gradonačelnika. No, na javnom pozivu prijavili su se brojni ljudi, svatko je trebao navesti svoj plan razvoja Holdinga. Ono što je jako važno, mi razgovaramo o međuljudskim odnosima, ali to je nebitno građanima pa čak i svima nama. Bilo bi važnije da razgovaramo o toj viziji rješenja. Podvlačim, izgubljeno je vrijeme i trebat će ponovno vrijeme da se ponovno ekipira grupa koja će upravljati”, dodao je Petek.

Smatra da nova gradska vlast s javnošću ne komunicira dobro. “Svi su očekivali promjene, a jedna od njih trebala je biti i promjena stila komuniciranja. Mi smo dosad imali članove uprave Holdinga gdje vi nemate nijednu njihovu izjavu u javnosti”, rekao je.

Tvrdi da je postojao dogovor 'da se ne istupa van'

“Očito je postojao određeni dogovor da se ne istupa van, koji je razlog, zasad ne znamo. Holding će sigurno biti tema Skupštine. Dosad nismo imali prilike razgovarati s predsjednikom Uprave, da smo dosad imali prilike pročitati njegov plan razvoja podružnice sada ne bismo morali slušati da Tomašević želi privatizirati podružnicu. Priča je završila na tome kako je netko vidio određenu situaciju. Donesene su odluke u Gradskoj skupštini da se manje, nebitne tvrtke povežu s Holdingom i da bi Holding trebao nastaviti s radom kada se imenuju novi voditelji podružnica. Meni je zanimljiva Vukovićeva izjava da se njemu nije dalo da bira tim. Ako imenujete nekog od najvećeg povjerenja, onda mu vjerojatno dajete i povjerenje da izabere tim”, poručio je Petek.

Kazao je i to da tek treba vidjeti hoće li doći do ovrhe gradskog proračuna, odnosno računa Holdinga, ocijenivši da to nije dobra situacija koja će napraviti štetu Holdingu. "Ako Holding dobije reputaciju tvrtke koja ne može izvršavati obveze to će srušiti rejting Holdingu, teže će se zadužiti u budućnosti. To bi moglo dodatno ugroziti funkcioniranje”, rekao je.

"Ono što će građane zanimati kako će zapravo funkcionirati Holding, hoće li smeće odvoziti na vrijeme, hoće li poskupjeti, djelatnike zanima hoće li im spuštati plaće, još uvijek nemamo plan hoće li se s prihodovne strane osigurati sredstva", rekao je, dodajući da takva pitanja treba jasno iskomunicirati.

'Gradonačelnik je odgovoran za Srebrnjak'

Osvrnuo se potom i na izbor ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, istaknuvši da je "jasno da je gradonačelnik tu odgovoran".

"To je direktno njegova ingerencija i odgovornost. Meni je drago da će on jasno reći kada pogriješi i da će prihvatiti odgovornost. No, nije on raspustio Upravno vijeće, oni su se sami raspustili i tako poništili odluku o ravnatelju. No to nije bitno, bitno je što Srebrnjak znači za Zagreb. Radi se o dječjoj gradskoj bolnici koja je razvila ogroman projekt i preko Nogala osigurala najveću investiciju u Hrvatskoj. KBC Rebro, Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet nisu podržavali taj projekt. Sada se govori o tome tko će upravljati s tim sredstvima i realizirati projekt do kraja. Što se tiče Srebrnjaka radi se o upravljanju tim novcem, radi se o imovini na Brestovcu i treće je, ako bi se sama lokacija bolnice mijenjala, onda dolazimo do enormno vrijednog gradskog zemljišta gdje je sada Srebrnjak. Ne govorimo o naknadama članova uprave nego da njihove odluke imaju dalekosežne posljedice i imaju ogromnu odgovornost”, pojasnio je.

Kazao je kako smatra da su trebali poništiti natječaj. "Po nama je Richter bio neprihvatljiv. Mogli su se odlučiti za kontinuitet ili za neku novu osobu, oni su se odlučili za Richtera jer nisu pogledali širu sliku njegovih potpuno neprihvatljivih izjava i stavova i, što je meni najgore, on je o medicinskim postupcima govorio na potpuno neprimjeren način”, zaključio je Petek.