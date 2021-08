U Hrvatskoj su poskupjeli voće, povrće, ulje i žitarice, a najavljuje se i poskupljenje kave jer je Brazil povisio cijenu nepržene kave na najveću razinu u posljednjih sedam godina, piše Dnevnik.hr. Zvjezdana Blažić, konzultantica za prehrambeno-poljoprivrednu industriju, kaže da je posrijedi trend ponude i potražnje.

"Kao i kod svih roba, tako i kod hrane, najvećim dijelom na cijene hrane i trendove utječe ponuda i potražnja, bilo da se radi o potražnji koja je globalna, kao što su ovi u spomenutim primjerima ili se radi o lokalnoj potražnji koju mi ovog časa isto imamo povećanu, s obzirom na veći broj turista koji se nalaze na našoj obali", kazala je Blažić za Novu TV.

Ekstremne vremenske prilike donose visoke cijene

Dok je na Jadranu velik broj turista, cijene na tržnicama su, kaže, ekstremno visoke, dok su u maloprodaji nešto niže. Blažić je objasnila i zašto su voće i povrće poskupjeli oko 20 posto.

"Ove smo godine imali ekstremne vremenske situacije i to je stvaralo probleme glavnim proizvođačima voća i povrća na Mediteranu. Tako smo u svibnju imali snijeg u Španjolskoj, a kod nas izražene mrazeve, tako da nije čudo da su se cijene voća i povrća povećale čak i 20 posto", kazala je.

Napominje da na cijene sve više utječu ekstremne vremenske prilike poput vrućina i požara u Sjevernoj i Južnoj Americi te u Rusiji.

Domaći proizvođači nemaju velike koristi

"Što se tiče mesa, imamo pad cijena svinjetine koji je prisutan i u Europi. Nešto je rasla cijena govedine i junetine, ali to su cijene koje nisu u tolikoj mjeri rasle kao u Europskoj uniji, tako da možemo očekivati da će se taj trend cijena nešto malo još povećati. Hrvatski potrošači imaju znatno manja primanja, a njihova potrošačka moć je niža nego što je to u Europi. Također, hrvatski potrošači troše od svog ukupnog proračuna preko 30 posto na hranu i piće, tako da je to poskupljenje hrane udar na naš proračun", kazala je Blažić.

Napominje i da od skuplje hrane, nažalost, domaći proizvođači neće imati velike koristi.

"Nažalost, kod domaćih proizvođača u otkupu, kod većine poljoprivrednih proizvoda, nije došlo do rasta cijena osim kod žitarica, uljarica, soje. Zaista, žitarice su zadnje dvije tri godine rasle i ti proizvođači jesu uglavnom zadovoljni. Kod ostalih proizvodnji, pogotovo stočarskih, postoje veliki problemi i ne vidimo za sada porast cijena. Otkupne cijene mlijeka ponovno padaju, tako da ne bih rekla da će biti zadovoljni", kazala je Blažić za Novu TV.