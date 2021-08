Nova zagrebačka vlast od preuzimanja te funkcije bori se s problemima. Osim golemih financijskih problema i poluprazne blagajne koju su zatekli, našli su se i pred gomilom glomaznog otpada.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i Možemo! Odbili su ponudu zagrebačkog C.I.O.S.-a, a budući da druge ponude nije bilo Zagreb su snašle hrpe glomaznog otpada. Problem je privremeno riješen odvozom otpada na jednu lokaciju iz Sesveta.

No, s obzirom da se radi o privremenom rješenju, nova vlast planira da, umjesto privatnih tvrtki, zbrinjavanje i reciklažu glomaznog i građevinskog otpada obavlja sam Grad, odnosno zagrebački Holding. U toj su namjeri naručene i dvije velike drobilice otpada. Tu se otvorio i politički problem budući da su koalicijski partneri iz SDP-a protiv tog modela i drobilica.

Privremeno rješenje u Sesvetskom Kraljevcu

Sav glomazni otpad s područja Zagreba od prošlog utorka dovozi se u Sesvetski Kraljevec i tu ga se može primiti do tisuću tona. To je otprilike dvostruko nego što ga tamo već sada ima.

Tvrtka koju je gradska uprava odabrala za privremeno skladištenje već se 60 godina bavi gospodarenjem otpadom, a glomazni otpad preuzimali su već u dva kad Grad nije imao kamo s njim, ali isključivo privremeno.

"Ako smo na čemu inzistirali onda je to isključivo da paze na te rokove, jer nama treba prostor. Mi smo tvrtka koja radi pod tržišnim uvjetima, ne bavimo se takvom vrstom otpada nego vrstama iz kojih možete izvući nešto korisno. Iz tog razloga nam ovo područje treba dalje za rad", rekla je direktorica općih poslova Unije Nove Valentina Keblar za RTL Direkt.

Mještani ogorčeni

Dio stanovnika Sesvetskog Kraljevca ne želi ni čuti da glomazni otpad ostaje i dan dulje od obećanih 75 dana u njihovom naselju.

"Mještani su vrlo nestrpljivi i oni su spremni na svašta, pa i na prosvjede. Nadamo se da nećemo doći do toga, iskreno se nadamo, samo neka se popravi komunikacija", poručio je predsjednik mjesnog odbora Sesvetski Kraljevec Marko Blažević (Most).

Ogorčeniji od stanovnika Sesvetskog Kraljevca su mještani pet minuta udaljenog Soblinca. Naselje je to koje nema ni kanalizaciju, a sve zbog toga što im se pokraj kuća prije mjesec dana pojavila nova tvrtka za sakupljanje otpada.

"Ljeto je, da uživaš, da sjediš vani, ti ne možeš. Primoran si ući u kuću i šuti, upali televizor i to je to. Ili idi negdje drugo da se makneš od svega toga, jer ovo je stvarno nepodnošljivo", tvrdi Zoran Dubravac iz Soblinca.

Oporba prozvala vlast

Gradska je oporba već je prozvala vlast da Sesvećane tretiraju kao građane drugog reda.

"To je suprotno svemu što je gospodin Tomašević i govorio. Dakle, to nisu zelene politike na kojima je on, ne prije svega dobio izbore, nego i gradio platformu zadnjih 15 godina. Razlog zašto smo to kritizirali jest izostanak prave strategije", pojasnio je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Zvonimir Troskot (Most).

Strategija s glomaznim otpadom tako se sastoji od najma, a potom i kupnje drobilica kako bi Grad sam mogao drobiti svoj otpad.

"Naša politika jest da, ukoliko neka od gradskih poduzeća mogu taj otpad oporabiti, i ako mogu to napraviti jeftinije, da to onda i pripremimo", rekao je 17. kolovoza 2021. gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević (Možemo!).

Pripuz bez komentara

Situaciju sa otpadom nije htio komentirati Petar Pripuz, čiji je C.I.O.S. zbrinjavao glomazni otpad, a i još uvijek zbrinjava, recimo, plastiku. Dodao je da će pričekati da vidi kako će funkcionirati „inovativna rješenja nove vlasti“.

"Mi nemamo ni kompostanu, niti sortirnicu otpada. Ovaj plan da se kupe drobilice i neki stroj koji bi razdvajao taj otpad je tek početak izgradnje takvog sustava. Dakle, gradonačelnik treba reći koja je trenutna situacija, koje su teškoće na koje nailazi, koliko će koštati uspostava nekog novog sustava i koliko će za to trebati vremena", tvrdi zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Renato Petek.