U Hrvatskoj će uskoro započeti popis stanovništva, i to u dvije faze: od 13. do 26. rujna građani će se moći sami popisivati preko sustava e-Građani, a od 27. rujna do 17. listopada na teren će izlaziti popisivači kako bi popisali one koji se nisu sami popisali te eventualno ispravili pogreške nastale samopopisivanjem.

Što se samog popisa tiče, Novi list piše kako prijepore potiče najava da bi popis pripadnika nacionalnih manjina trebali odraditi popisivači koji su i sami manjinci. To ima smisla ako se očekuje da popisivač barata jezikom i pismom manjine koju popisuje, a u svjetlu činjenice da svaki pripadnik manjine ima pravo, a država obavezu osigurati mogućnost da se manjinci izjašnjavaju na svom jeziku i pismu.

Razbjesnila ih kampanja 'Budi e-Srbin'

Upravo to je izazvalo negodovanje dijela desničarskih političara nakon što je još zimus predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić potvrdio kako će Državni zavod za statistiku udovoljiti zahtjevu Srpskog narodnog vijeća da se u sredinama gdje Srbi imaju većinu osigurati da popisivači budu pripadnici srpske manjine. Na sve to se nadovezala i kampanja SNV-a pod sloganom "Budi e-Srbin" kojom nastoje osvijestiti pripadnike svoje manjine da se putem samopopisvanja bez straha izjasne kao Srbi.

To je, piše Novi list, izazvalo revolt nekih desnih političara - vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, saborske zastupnice Karoline Vidović-Krišto te još nekih.

Desnica u Vukovaru tvrdi u tom gradu nema preko 30 posto pripadnika srpske manjine, nego da je taj broj značajno manji, a da je i 2011. na popisu stanovništvo bio prenapuhan i fabriciran. Penava kaže da se i na ovom popisu stanovništva mogu očekivati manipulacija "različitih etnobiznismena".

'Popisivači jesu korektni i objektivni'

"Zahtijevamo da popis stanovništva 2021. godine bude točan i istinit, bez mogućnosti manipuliranja konačnim ishodom, bilo da je riječ o Vukovaru, Benkovcu, Vrgorcu, Kninu ili bilo kojem drugom mjestu u Republici Hrvatskoj jer ga u suprotnome nećemo smatrati relevantnim", kaže Penava.

Za Karolinu Vidović-Krišto je "nevjerojatan, protuustavan i protudemokratski" zahtjev da popisivači srpske manjine budu isključivo Srbi. Prema njenim riječima, to ne samo da je uvreda državi i njenim tijelima, nego i pripadnicima te manjine. S druge strane, zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin u tome ne vidi problem.

"Podsjećam da uz granicu ima malih sredina gdje neki ljudi, posebno stariji, gotovo da ne barataju hrvatskim jezikom, oni su se školovali na talijanskom i govore praktički samo talijanski jezik, pa onda je normalno da i popisivač barata jezikom, baš u svrhu objektivnosti. A što se Vukovara tiče, ja mislim upravo suprotno od Penave, da popisivači jesu korektni i objektivni", kazao je Radin za Novi list.

Dvaput se to pokazalo izuzetno dobrom praksom

"Zastupljenost popisivača određene nacionalne manjine ovisi o udjelu te nacionalne manjine na tom području i to nije nikakva novost, tako je bilo i 2011. i 2001. godine što se pokazalo izuzetno dobrom praksom pogotovo na područjima gdje postoji velika jezična barijera", odgovorili su portalu Narod.hr iz Državnog zavoda za statistiku.

Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković kaže kako razumije propitivanje kvalitete i pouzdanosti podataka iz popisa 2011. godine, iako se sada može tek nagađati koliko je i kakvih grešaka u tom popisu bilo.

"Provedba popisa iz 2011. trebala je generalno, pa i Vukovaru, biti podložna daleko većim provjerama na terenu. Tada su podaci bili prikupljani na papiru, bio je izuzetno velik broj popisivača, sudjelovalo je 17.500 popisivača i još tri do četiri tisuće kontrolora i instruktora. Bila je veća mogućnost pogreške nego što je sad očekujemo tijekom digitalnog popisa. Unapređenjem načina prikupljanja podataka uvelike ćemo smanjiti pogreške unosa jer smo u prošlom popisu imali pisanje na papir i onda čitanje optičkim čitačem i naravno da je tu bilo grešaka koje su se kasnije morale ispravljati. Sada takvih greški ne bi trebalo biti jer će se osoba ili sama popisati ili će je popisati popisivač koristeći prijenosno računalo te će podaci odmah biti uneseni i provjerljivi", objasnila je Brković.