Ledeni val juri prema Hrvatskoj. Promjena će biti drastična, stiže i snijeg

U većini krajeva u subotu će biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, ujutro lokalno uz moguću maglu. Mjestimične kiše bit će ponajprije na Jadranu i uz njega, posebice na otocima moguće i ponekog obilnijeg pljuska praćenog grmljavinom. Na istoku zemlje djelomice sunčano, a poslijepodne i u središnjim predjelima postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo, a podno Velebita bura, na udare i olujna. Najniža temperatura od 7 do 11, na Jadranu od 15 do 19 °C, a najviša uglavnom između 14 i 18, na Jadranu 19 i 23 °C.

Prema DHMZ-u, od nedjelje do utorka bit će djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti često magla koja se osobito početkom novog tjedna ponegdje može i dulje zadržati, a lokalno je može biti i na moru. Vjetar većinom slab, još u nedjelju na Jadranu umjereno jugo, a podno Velebita bura, u prvom dijelu dana na udare i olujna. Jutra na kopnu razmjerno hladna.

No, uskoro u Hrvatsku stiže ledeni val, i to već krajem listopada.

Stranica Wxcharts objavila je kako će naši krajevi uskoro biti na udaru Polar Vortexa. To će donijeti hladnoću i jako sniziti temperature i u Hrvatskoj. U gorju bi mogle pasti i veće količine snijega.

Objavljeno je to i na Facebook stranici 'Pogled na klimu i njene promjene by Dino Dundić'. "Početak studenog 2024. godine bi trenutnim modelima mogao biti zbilja studen, a pahulje u nizini kontinenta ostanu li ovakvi modeli, kao večeras itekako kao opcija", stoji u objavi.

