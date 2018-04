POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI PELJEŠKOG MOSTA: ‘Bit će jedan od pet najvećih i najljepših mostova’

Vrijednost radova na Pelješkom mostu iznosi 2,1 milijardu kuna, a rok za završetak radova je tri godine od uvođenja izvođača u posao. Pelješki most bit će jedan od pet najvećih i najljepših europskih mostova – objavila je Vlada RH na Twitteru

Danas su u Dubrovniku predstavnici Vlade RH, Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation potpisali ugovor o izgradnji Pelješkog mosta. Potpisan je i ugovor o nadzoru izgradnje s grupom ponuditelja koju čine Institut građevinarstva Hrvatske (IGH), Centar za organizaciju građenja i Invest inženjering.

Na potpisivanju ugovora bio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković te četvero ministara: ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar državne imovine Goran Marić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac i ministar uprave Lovro Kuščević. Ugovor za izgradnju mosta kopno – Pelješac, s pristupnim cestama, potpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i predstavnik kineskog konzorcija Zhang Xiaoyuan.

Četiri faze projekta koji sufinancira EK

“Riječ je o strateškom projektu za RH tako da ćemo povezati hrvatsko kopno da ono bude jedinstveno”, kazao je premijer Plenković koji je budući most nazvao “arhitektonskom perlom u infrastrukturi Hrvatske koja će izgledom i funkcionalnošću oplemeniti prometnu infrastrukturu”.

Pelješki most prva je od ukupno četiri faze projekta “Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom” za čije je sufinanciranje Europska komisija odobrila 357 milijuna eura bespovratnih sredstava ili 85 posto prihvatljivih troškova – objavljeno je na Twitteru hrvatske vlade.

Vrijednost radova – 1,2 milijarde kuna

Vrijednost radova na Pelješkom mostu iznosi 2,1 milijardu kuna, a rok za završetak radova je tri godine od uvođenja izvođača u posao. Pelješki most bit će jedan od pet najvećih i najljepših europskih mostova – objavila je Vlada RH na Twitteru.

“Ovo je projekt kojim Hrvatska postaje jedinstvena. To je projekt od strateškog značaja za cijelu zemlju. Svi smo svjesni koliko je bitno izgraditi u ovaj most i na taj način uključiti jug Hrvatske u infrastrukturnu mrežu autocesta. To je važno za sve naše sugrađane u Dubrovačko-neretvanskoj županiji”, rekao je premijer.

“Visina i raspon omogućuju BiH neškodljiv prolaz”

“Pelješki most ostat će kao simbol dodane vrijednosti naših prvih godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. To je i projekt kojim Republika Hrvatska postaje jedinstvena. Taj je projekt od strateškog, dugoročnog značaja za cijelu zemlju”, kazao je premijer Plenković.

Osvrnuo se i na spor sa susjednom BiH oko izgradnje mosta.

“Pelješki most ne ulazi u pitanja graničnoga uređenja između dvije zemlje. Napravili smo iskorake i ovakva visina i raspon između stupova mosta omogućuje našim prijateljima u BiH neškodljiv prolaz i sve ono što je potrebno za funkcioniranje luke Neum”, rekao je premijer.

