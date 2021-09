Samopopisivanje, odnosno, prva faza popisa stanovništva, službeno je završila u ponoć, ali će se, zbog sinoćnjih problema, ipak produžiti do danas u ponoć.

"Zbog izuzetno velikog interesa za popisivanje putem sustava e-Gradjani tijekom jučerašnjeg dana, zadnjeg dana samopopisivanje, došlo je do usporavanja rada samog sustava. Iz tog razloga i s obzirom da su nas kontaktirali građani, donesena je odluka da se faza samopopisivanja produži još danas tijekom dana, dakle do 24 sata. Pozivamo sve građane koji su jučer počeli samopopisivanje i nisu uspjeli dovršiti ili su zainteresirani za samopopisivanje, naprave to tijekom dana", kazala je u ponedjeljak Lidija Brković, glavna ravnateljica DZS-a.

A to znači da od sutra kreće druga faza gdje popisivači izlaze na teren. Oni će popisati one koji se nisu popisali putem interneta, a od onih koji su to učinili popisivači će uzeti identifikacijski kod.

Organizirana testiranja za popisivače

Navodi i da su za sve popisivače koji nemaju COVID digitalnu potvrdu organizirana testiranja brzim antigenskim testovima.

"Što se tiče testiranja popisivača koji nemaju COVID potvrdu, ono je organizirano u suradnji s nadležnim lokalnim institucijama. Oni će tek nakon negativnog testa moći izaći na teren. Ima ih oko 4000, a dobili smo informaciju da su se u međuvremenu neki od njih cijepili", dodala je Brković.

Plesac navodi da su u desetak dana obišli sve županije te da su informacije s terena pozitivne. "Naši popisivači su vježbali na aplikaciji i spremni su na izlazak na teren i popisivanje", kazao je.

"Niti jedan popisivač ne može ući u podatke građana koji su se samopopisali i mijenjati ih. No, ako je potrebno i građani to budu tražili, oni mogu u napomene upisati određene promjene", dodao je Plesac.

'Možete zamoliti susjeda'

Vi ne možete znati kada će vam popisivači pokucati na vrata, a evo što će se dogoditi ako niste kod kuće:

"Ako popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, ostavit će pisanu obavijest i dogovoriti termin popisivanja. Ako se kućanstvo samostalno popisalo i većinu će vremena biti odsutno, kontrolnu šifru moguće je zapisati na papir i zalijepiti na vrata kako bi je popisivač mogao preuzeti.

Također, možete zamoliti susjeda koji očekuje popisivača da preda popisivaču Vašu kontrolnu šifru od samopopisivanja", stoji u savjetima na službenoj stranici popisa stanovništva.