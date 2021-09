Vrhovni sud usvojio je žalbu bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i vratio ga na posao zamjenika glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek.

Podsjetimo, Jelenić je u veljači prošle godine dao ostavku na mjesto glavnog državnog odvjetnika nakon što je otkriveno da je član masonske lože, a potom je postavljen na funkciju zamjenika glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. Na njezin zahtjev, a po odluci Državnoodvjetničkog vijeća, Jelenić je u travnju ove godine na tri mjeseca privremeno udaljen s dužnosti, a potom je Vijeće odlučilo da pokrene stegovni postupak protiv njega, a taj postupak je još uvijek u tijeku.

"Vrhovni je sud postupao u okviru svoje mjerodavnosti kao drugostupanjsko tijelo u postupku za stegovnu odgovornost zamjenika državnih odvjetnika. Prihvatio je žalbu zamjenika glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske i ukinuo prvostupanjsko rješenje Državnoodvjetničkog vijeća. Prvostupanjskim je rješenjem produljeno privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice na rok od daljnja tri mjeseca", objašnjavaju u priopćenju iz Vrhovnog suda.

Nisu objasnili zašto Jelenić ne može i dalje raditi

Suci Vrhovnog suda smatraju da Državnoodvjetničko vijeće nije dovoljno objasnilo razloge zbog kojih Jelenić ne može obavljati svoju dužnost.

"Vrhovni sud smatra da sama činjenica da je glavna državna odvjetnica pokrenula stegovni postupak ne može biti razlog za odluku o produljenju privremenog udaljenja zamjeniku glavne državne odvjetnice. Stegovni postupak nije po automatizmu osnovan razlog koji uvjerljivo opravdava donesenu odluku o produljenju privremenog udaljenja. Zakon koji regulira takve situacije propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći. Po ocjeni Vrhovnoga suda odluka Državnoodvjetničkog vijeća ne sadrži valjano obrazloženje pa je nije moguće ispitati. Ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, onda to treba jasno obrazložiti", stoji u priopćenju Vrhovnog suda.

"U ponovljenom će postupku Državnoodvjetničko vijeće donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti i pritom otklonit uočene nedostatke", zaključuje se u priopćenju iz Vrhovnog suda.