Počeli su se zbijati redovi za nadolazeće parlamentarne izbore koji će se održati iduće godine, a osim standardnih priprema, polako se razmišlja i o eventualnim koalicijama koje bi mogle formirati vlast.

Mnogi analitičari tvrde da će Andrej Plenković osvojiti još jedan mandat, odnosno da će s nekoliko "satelita" uspjeti formirati vladajuću većinu. Oni nezadovoljni s druge strane, na vlasti žele vidjeti lijevu vladu, a da bi se lijeva vlada formirala, jasno je da bi u tom slučaju koaliciju predvodili SDP i Možemo s manjim strankama koje su i sada zastupljene u Saboru, a koje svrstavamo od političkog centra na lijevo.

Neki idu toliko daleko te tvrde da ljevica neće moći formirati vlast bez Mosta, što bi moglo biti problematično s obzirom na Mostove sada dosta jasno definirane političke stavove. Od centra na desno – to je biračko tijelo koje Most hvata, a što je, gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 prošlog vikenda potvrdio i njihov saborski zastupnik Nino Raspudić.

Upravo to biračko tijelo "ganja" i Plenkovićev HDZ, pa je jasno zbog čega u javnom prostoru i na sjednicama Sabora često frcaju iskre između ovih političkih aktera.

Koalicijski potencijal

Pitate li neke analitičare, reći će vam da Most nema koalicijski potencijal i da će vječno ostati u oporbi. No, u javnom prostoru posljednjih mjeseci pojavile su se naznake da u političku arenu ulaze neke nove snage, a koje bi potencijalno mogle biti Mostov koalicijski partner u postizbornom preslagivanju snaga. Riječ je u Damiru Vanđeliću za kojeg se već neko vrijeme govori da bi mogao ući u politički ring, ali i o Šibensko-kninskom županu Marku Jeliću koji je i službeno najavio svoj izlazak na parlamentarne izbore te osnovao stranku "Akcija za promjene", skraćenog naziva "AP".

Jesu li Marko Jelić i Damir Vanđelić Mostov koalicijski potencijal, odnosno političke opcije s kojima bi stranka Bože Petrova mogla pronaći zajednički jezik?

Moguće da jesu. Interes i jednih i drugih je skinuti Andreja Plenkovića i njegov HDZ s vlasti, a veliki plus je i to što dijele iste ili slične svjetonazore i politička uvjerenja. Jelić i Vanđelić uživaju ugled u javnom prostoru, baš kao i "Mostovi bombarderi" Nikola Grmoja i Nino Raspudić, koji će zasigurno ponijeti najveći teret Mostove predizborne kampanje.

Osim što će i jedni i drugi na izborima grabiti po bazenu desnog centra gdje se utaborio Andrej Plenković, Jelić i Vanđelić mogli bi otkinuti glasove centru, pa i dijelu lijevog centra koji je nezadovoljan stanjem i politikama koje se vode od centra na lijevo. Naravno, tu je i onih za sada preko 15 posto neodlučnih, za čije se glasove svi bore.

Win-win situacija

No, Most bi mogao zagrabiti i puno dalje, a žele li napraviti bolji rezultat, moraju se pojačati. Već se neko vrijeme govori da će Most na izbore u koaliciji s Hrvatskim suverenistima. Iako su i jedni i drugi iskazali interes i želju da zajedno izađu na izbore, službena potvrda koalicije još nije stigla. Obistine li se najave, to znači da će dio glasova doći i od desnog biračkog tijela – pa moguće i od onih koji su na prošlim izborima glasali za Domovinski pokret koji se je u međuvremenu od jednih do drugih izbora razlomio.

Zapravo bi i Mostu i Suverenistima odgovarala koalicija – tamo gdje su jedni jaki, drugi su malo oslabljeni. Iz Slavonije će glasove vući Marijan Pavliček, koji se nametnuo kao jedno od istaknutijih lica desnice, ali i Vesna Vučemilović, zastupnica koju svi hvale za njezin predan rad u saborskom klubu. Jug Hrvatske pokrit će Božo Petrov, prvu i drugi izbornu jedinicu vući će bračni par Selak-Raspudić, dok će Grmoja najvjerojatnije pokriti područje sadašnje šeste i sedme izborne jedinice. Iako, Grmoja se do sada već toliko nacionalno profilirao da bi vjerojatno vukao glasove u bilo kojoj izbornoj jedinici.

Također, ne smije se zaboraviti niti dio glasova koji će doći pretežno iz braniteljske populacije, a koje će privući general Željko Sačić. Dobar bi se posao mogao napraviti ako Sačić ponese izbornu listu u III. izbornoj jedinici, gdje Most – barem za sada - nema prepoznatljivo lice koje bi nosilo listu. Zapravo je i za jedne i za druge koalicija win-win situacija.

Interesi građana ispred ega

Za vlast je potreban koalicijski potencijal, a koji potencijalno dolazi s Jelićem i Vanđelićem. Marko Jelić dva je puta do sada rušio nemoguće – prvi puta Josipu Rimac u izborima za gradonačelnika Knina, a drugi puta Gorana Pauka u izborima za župana Šibensko-kninske županije.

Iza karizmatičnog Jelića u izborima za župana stale su sve stranke pa je logično da mnogi postavljaju pitanje hoće li Jeliću i treći put uspjeti nemoguće – srušiti još jednog HDZ-ovca, no ovog puta onog najviše pozicioniranog…

U teoriji, dakako, sve to klapa. No praksa je nešto drugo. Za koaliciju je potrebno ego staviti ispod interesa građana Republike Hrvatske, što je našim političarima jako teško, a ponekad i nemoguće. No, nikada se ne zna...

Plenkoviću sigurno nije drago što se navedeni politički akteri vrzmaju oko njegovog biračkog bazena, iako u svojim nastupima to ne pokazuje.

On je poprilično siguran u sebe i svoj uspjeh te i dalje po svim anketama uživa najveću potporu birača, jašući na valu potpora građanima u ovim kriznim vremenima, a koje Vlada već neko vrijeme dijeli ko' pijani milijarder. A hoće li mu se to isplatiti? Vidjet ćemo iduće godine....