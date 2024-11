Ovu kovanicu Hrvati prodaju i za 20 tisuća eura. Stručnjak nam je otkrio koliko zapravo vrijedi

Hrvatske oglasnike preplavila je rijetka kovanica eura s nizozemskom kraljicom Beatrix. Na Njuškalu se prodaje za vrtoglave cifre koje dosežu i desetke tisuća eura.

Jedan korisnik tako kovanicu nudi za 20 tisuća eura. "Prodajem rijetku kovanicu 2 eura Beatrix iz 2000. godine", stoji u oglasu prodavača iz Zagreba. Na prodaju je i set od šest kovanica, koje za 15 tisuća eura nudi prodavač iz Dugopolja. "Šest rijetkih nizozemskih kovanica. Prvi red je iz 2000., drugi iz 2001. Cijena je za komplet", navodi se u oglasu.

"Rijetka kovanica - 2 eura, kraljica Beatrix 2001.", opis je oglasa s cijenom od 20 tisuća eura. "Rijetka kovanica, nizozemska kraljica Beatrix, 2000. godina", piše u naslovu oglasa čija je cijena pet tisuća eura.

Stručnjak: 'To ne vrijedi ništa'

Numizmatičara Bornu Barca pitali smo vrijedi li Beatrix zaista nekoliko tisuća eura. Barac za Danas.hr kratko i jasno poručuje: "To nije istina."

"Na oglasu su neki napisali da se radi o zadebljanju, ali to ne vrijedi ništa. Čak i da je istina i da se radi o takvoj grešci, cijene ne bi bila tako visoka, ni približno. Možda je netko eventualno spreman dati pet, šest eura", nastavlja stručnjak.

Pitali smo ga koliko zapravo vrijede eurokovanice koje na sebi imaju grešku. "Kada su greške izuzetno značajne, kao na primjer kada je kovanica ista s obje strane, postiže se vrijednost od 500 do 1.500 eura. Jako rijetke greške krive planšete, kada se na primjer dva centa nađu na pločici jednog centa, postižu cijene od stotinjak do četristotinjak eura. Greške poput duplih otisaka glave, kao što je ako se ne varam bilo u Belgiji, postigla je cijenu od 120 eura", nabraja Barac.

Numizmatičar spominje i kovanice od 2 eura iz Monaka koje su vrijedne zbog male naklade i one iz Litve koja ima grešku u kovanju, no napominje: "Standardne kovanice eura, osim Monaka i Litve, ne vrijede ništa više od nominale. Naravno, kad trgovac prodaje, on će tražiti više - pet, šest eura za super kvalitetu. Ali, sve iz prometa vrijedi samo nominalno jer su naklade ogromne."

Plan lažnih oglasa

Zanimalo nas je može li uopće itko nasjesti na toliko napuhanu cijenu i za kovanicu s kraljicom Beatrix iskeširati toliki novac. "Mislim da je to samo privlačenje pažnje. Ne vjerujem da prodavač misli da će nekoga prevariti za taj iznos", smatra Barac.

"Možda stavi oglas, vi otvorite njegov profil, vidite druge stvari koje su na prodaju pa ih onda kupite. Možda je i pokušaj prevare, ali nitko nije budala", zaključuje naš sugovornik.

