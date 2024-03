Ulaskom u 2023. godinu, Hrvatska je valutu kune zamijenila eurom. Naše eurokovanice lako je prepoznati. Na njima se nalaze slova glagoljice, Nikola Tesla, kuna zlatica i karta Hrvatske. Međutim, dosad ste se sigurno susreli s kovanicama iz drugih europskih zemalja. Možda zvuči čudno, no neke mogu doseći vrijednost i od 5000 €. Iako je euro u opticaju tek nešto više od 20 godina, nekim primjercima vrijednost je već vrtoglavo porasla.

Vrijedne kovanice od 2 eura

Kovanice od 2 eura iz Vatikana obično su vrijedne zato što ih kolekcionari odabiru zbog njihove rijetkosti ili religijskih motiva. Na nekima se nalazi Ivan Pavao II., jedna od najpoznatijih osoba u povijesti kršćanstva. Prema Florinusu, ako imate kovanicu izdanu na 75. godišnjicu grada, možete je unovčiti za oko 155 eura.

Greške u kovanju također mogu povećati cijenu. Na rubu litvanske kovanice od 2 eura greškom je napisano "Dievs sveti Latviju" što u prijevodu znači Bog blagoslovi Latviju, a tipičan je za kovanice iz Latvije, a ne Litve. Takva kovanica s greškom košta čak 1800 eura.

Primjeri vrijednih kovanica od 2 eura mogu se naći u Monaku. Kovanica koja prikazuje Kneževsku palaču Monaka, zbog male naklade od samo 10 tisuća komada, stekla je prestižnu reputaciju među kolekcionarima. U opticaj je puštena na 800. godišnjicu palače u Monaku. Njena cijena iznosi gotovo dvije tisuće eura.

Najskuplja kovanica od 2 eura

Međutim, nijedna kovanica od 2 eura ne može se mjeriti s kovanicom Grace Kelly iz 2007. U optjecaj je ušla zbog spomena na slavnu princezu od Monaka koja se udala za princa Rainera III. Princeza je također bila popularna glumica poznata po ulogama u filmovima Točno u podne (1952) i Djevojka sa sela (1954) koja joj je donijela nominaciju za Oscara. Ljudi iz SAD-a i Monaka podjednako su je obožavali.

Prije desetak godina, kolekcionari su kovanicu s njenim portretom kupovali za 120 eura, no danas može koštati i više od 5 tisuća eura. Izdana je u 20 tisuća primjeraka te se smatra najvrjednijom kovanicom od 2 eura.

Pogrešno iskovane kovanica centa

Centi ponekad znaju zasmetati u novčaniku, no kolekcionari su dobro upoznati s rijetkim primjercima na kojima se može zaraditi. Najpoznatiji primjer je pogrešno kovana eurokovanica od jednog centa koja na ravnoj strani prikazuje Mole Antonellianu, simbol talijanskog grada Torina. Veličanstvena građevina inače se nalazi na kovanicama od 2 centa, no zabunom je iskovana i na nekim kovanicama od jednog centa. Njena vrijednost kreće se u rasponu od 2.500 do 3000 eura. Na aukciji održanoj 2013. godine, jedan primjerak prodan je za više od 6 tisuća eura.

Još jedna senzacionalna pogreška pri kovanju vidljiva je na primjeru kovanica od 20 centi koje su kovale 1999., a trebale su biti izdane 2002. godine. Više od milijun primjeraka iskovano je greškom, a gotovo svi su uništeni. Neki uzorci ukradeni su iz kovnice prije njihova povlačenja, no nemaju ekonomsku vrijednost jer nisu tržišni, ako je vjerovati talijanskim vlastima. Štoviše, onaj kod koga se kovanice pronađu može imati problema s policijom.

Rijetke kovanice od jednog centa

Kovanica od jednog centa najmanja je eurokovanica. Teška je samo 2,30 grama, promjera je 16 mm i izrađena je od čelika s bakrenom prevlakom. U optjecaju je od 2002., iako neke potječu i iz 1999., godine u kojoj je kovan euro. Kako navodi Monete Rare, na nekima možete zaraditi i do 550 eura.

Kovanica od jednog euro centa koja je kovana 2004. u Grčkoj, Luksemburgu i Nizozemskoj vrijedi 1 euro

Kovanica od jednog centa kovana u Nizozemskoj 1999. malo je skuplja te za nju možete dobiti 1,20 eura

Kovanica od jednog euro centa kovana 2003. u San Marinu vrijedi oko 10 eura

Kovanica od 1 euro centa koja zbog greške ima samo jednostrano kovanje, odnosno urez samo na poleđini, može doseći vrijednost od 550 eura te se smatra najrjeđom kovanicom od jednog centa

