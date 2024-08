U moru kovanica eura koje pune državnu blagajnu u jeku turističke sezone, sigurno ste se pitali postoji li neka rijetka na kojoj možete zaraditi. Poznato je da su neke kovanice zbog grešaka u kovanju, prigode, male naklade ili slavnih osoba na njima vrlo rijetke i znaju dostići visoke iznose. Inače rijetki novčići vrlo su unosan posao. Ljubitelji numizmatike uvijek su u potrazi za najvrednijim primjercima. Laike pak najčešće zanima možemo li podebljati novčanik tim rijetkim kovanicama. A je li ih zapravo lako naći među hrpom kovanica i ima li ikakve šanse da ih nađemo u svakodnevnom prometu, saznali smo od našeg poznatog numizmatičara Borne Barca.

Najrjeđe kovanice eura

Najrjeđe kovanice od 2 eura iz Vatikana obično su vrijedne zato što ih kolekcionari odabiru zbog njihove rijetkosti ili religijskih motiva. Na nekima se nalazi Ivan Pavao II., jedna od najpoznatijih osoba u povijesti kršćanstva. Prema Florinusu, ako imate kovanicu izdanu na 75. godišnjicu grada, možete je unovčiti za oko 155 eura. Greške u kovanju također mogu povećati cijenu. Na rubu litvanske kovanice od 2 eura greškom je napisano "Dievs sveti Latviju" što u prijevodu znači Bog blagoslovi Latviju, a tipičan je za kovanice iz Latvije, a ne Litve. Takva kovanica s greškom košta čak 1.800 eura. Primjeri vrijednih kovanica od 2 eura mogu se naći u Monaku. Kovanica koja prikazuje Kneževsku palaču Monaka, zbog male naklade od samo 10 tisuća komada, stekla je prestižnu reputaciju među kolekcionarima. U optjecaj je puštena na 800. godišnjicu palače u Monaku. Njezina cijena iznosi gotovo 2.000 eura. Primjer je pogrešno kovana eurokovanica od jednog centa koja na ravnoj strani prikazuje Mole Antonellianu, simbol talijanskog grada Torina. Veličanstvena građevina inače se nalazi na kovanicama od 2 centa, no zabunom je iskovana i na nekim kovanicama od jednog centa. Njezina se vrijednost kreće u rasponu od 2.500 do 3.000 eura. Na aukciji održanoj 2013. godine, jedan primjerak prodan je za više od 6 tisuća eura, a o čemu je već pisao Danas.hr.

Popularna Grace Kelly

Jedan od najpoznatijih primjera je kovanica s Grace Kelly iz 2007. U optjecaj je ušla zbog spomena na slavnu princezu od Monaka koja se udala za princa Rainiera III. Princeza je također bila popularna glumica poznata po ulogama u filmovima Točno u podne (1952) i Djevojka sa sela (1954) koja joj je donijela nominaciju za Oscara. Ljudi iz SAD-a i Monaka podjednako su je obožavali. Izdana je u 20 tisuća primjeraka te se smatra najvrednijom kovanicom od 2 eura.

"Sve te kovanice, primjerice ona s likom Grace Kelly je rađena s namjerom da bude rijetkost. U početku se to prodavalo puno skuplje nego što bi bila nominala. U svijetu imate otprilike između 100 i 200 tisuća skupljača tih sitnih kovanica eura. I svaki od njih je spreman dati nekih desetak eura. Ako želi imati komplet Grace Kelly onda mora platiti 23, 24 tisuće eura. Bilo koju kovanicu da sada Hrvatska napravi s nečim gore i da nparavi 2.000 komada samo, to bi postiglo ogromnu cifru isto kao Grace Kelly. Potražnja i ponuda, jasno je", objašnjava za Danas.hr Borna Barac. "Ali ne postoji šansa da netko u prometu nađe kovanicu od Grace Kelly", kaže.

"Mene svakodnevno ljudi nazivaju imam ovo, imam ono. Svi gledaju, stave na internet, jer internet trpi sve i svi pričaju o tome. Praktički je nikakva šansa da pronađemo vrijednu kovanicu u svakodnevnom prometu. Bolje igrajte lutriju. Recimo ta Grace Kelly nikada nije ušla u promet", kaže naš numizmatičar.

"Možete pogledati ove naše kovanice od 2 eura. To je velika potražnja i ljudi ih razgrabe i vrlo teško da će doći u promet. Zadnja koja je izašla je kovanica od 2 eura Varaždin. Neka ljudi probaju naći tu kovanicu u Hrvatskoj u prometu, pa će vidjeti da će to biti jako teško", naglašava.

"Izuzetno rijetke stvari će biti uvijek rijetke i skupe", kazao je. Može se nešto sitno zaraditi, kaže naš stručnjak. "Nema takvog nečeg na bakinom tavanu. Može se naći komad od tisuću eura, od pet, ali nećete naći onaj za milijun ili dva", dodaje.

Zanimljiva je cijela serija kuna iz 1993. godine , u rasponu od 1 lipe do 1 kune, tzv. mali brojevi. "To vam je bila takva rijetkost da je na aukciji prodano za dvije tisuće eura komad. Znači, to nećete naći opet u prometu", kazao je. Takve stvari će u budućnosti imati veliku vrijednost, ali u sve to treba se uložiti.

Vrijedne kovanice od jednog centa

Kovanica od jednog centa najmanja je eurokovanica. Teška je samo 2,30 grama, promjera je 16 mm i izrađena je od čelika s bakrenom prevlakom. U optjecaju je od 2002., iako neke potječu i iz 1999., godine u kojoj je kovan euro. Kako navodi Monete Rare, na nekima možete zaraditi i do 550 eura.

Kovanica od jednog euro centa koja je kovana 2004. u Grčkoj, Luksemburgu i Nizozemskoj vrijedi 1 euro

Kovanica od jednog centa kovana u Nizozemskoj 1999. malo je skuplja te za nju možete dobiti 1,20 eura

Kovanica od jednog euro centa kovana 2003. u San Marinu vrijedi oko 10 eura

Kovanica od 1 euro centa koja zbog greške ima samo jednostrano kovanje, odnosno urez samo na poleđini, može doseći vrijednost od 550 eura te se smatra najrjeđom kovanicom od jednog centa

Hrvatska narodna banka izdaje prigodne i numizmatičke eurokovanice pri obilježavanju povijesnih, političkih, znanstvenih, kulturnih, sportskih i drugih događaja odnosno baštine, povezanih s Republikom Hrvatskom, Europskom unijom i svijetom. Prigodne eurokovanice optjecajne su eurokovanice nominalne vrijednosti 2 € namijenjene obilježavanju posebnih događaja. Hrvatska narodna banka u jednoj kalendarskoj godini može imati najviše dva izdanja prigodne eurokovanice.

Numizmatičke su eurokovanice za one koji ne znaju, one eurokovanice koje su namijenjene sakupljanju, te se ne izdaju sa svrhom stavljanja u optjecaj, ali mogu služiti kao sredstvo plaćanja, i to isključivo u Republici Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka može izdavati samo one numizmatičke kovanice koje ispunjavaju određene kriterije te se razlikuju od optjecajnih eurokovanica. Stoga je nominalna vrijednost numizmatičkih eurokovanica različita od optjecajnih eurokovanica. One se u pravilu izrađuju od plemenitih kovina te moraju ispunjavati posebne kriterije kada je riječ o boji, promjeru, težini i rubu.

U svrhu razlikovanja numizmatičkih eurokovanica od optjecajnih eurokovanica, prikaz numizmatičkih eurokovanica ne smije biti sličan zajedničkim stranama optjecajnih eurokovanica u državama članicama europodručja. Ako je prikaz sličan nekoj od nacionalnih strana optjecajnih eurokovanica, tada se sveukupni izgled numizmatičke eurokovanice mora razlikovati od optjecajne eurokovanice.

