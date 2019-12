PLENKOVIĆ O TOME HOĆE LI BRANITI MINISTRICU DIVJAK OD ZAHTJEVA ZA SMJENOM: ‘O tom, potom’

Upitan jesu li odnosi u koaliciji zategnuti u ovom trenutku premijer Andrej Plenković odgovorio je kako ‘nisu zategnuti, ali ako ima nekih razlika, a sigurno ih ima, trebamo o tome najprije raspraviti’

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak, odgovarajući na pitanje hoće li braniti ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak od oporbenog zahtjeva za smjenom: “O tom, potom”.

Oporba je u saborsku proceduru uputila zahtjev za smjenom ministrice Divjak, hoćete li je i kako braniti, pitali su novinari Plenkovića nakon sjednice Vlade u Krapini. “O tom, potom”, odvratio je premijer.

Premijer najavio sastanak s koalicijskim partnerima

Rekli ste prije nekoliko dana da ćete čekati da taj opoziv dođe i sad je došao, ustrajali su novinari, no on je odgovorio kako zahtjev za smjenom još nije on došao, on tek treba biti uvršten u dnevni red. Komentirajući trenutne odnose u koaliciji HDZ-a i HNS-a, koje je ministar Oleg Butković nazvao “živom žalošću”, Plenković je najavio sastanak s koalicijskim partnerima idućeg utorka, kako bi “razmotrili nekoliko tema koje su aktualne”.

“Trenutno traje predsjednička kampanja, želimo da predsjednica dobije još jedan mandat, mislim da ga zaslužuje svime onime što je napravila i svime onime što u konačnici zajednički radimo, osobito na projektima ravnomjernog regionalnog razvoja”, kazao je.

Upitan jesu li odnosi u koaliciji zategnuti u ovom trenutku odgovorio je kako “nisu zategnuti, ali ako ima nekih razlika, a sigurno ih ima, trebamo o tome najprije raspraviti”.

Nije problem razumjeti ćirilicu

Na pitanje o potezu Srpskog narodnog vijeća, koje je kampanju iskoristilo da bi promoviralo slogane predsjedničkih kandidata na ćirilici, rekao je kako “ima dojam da nije problem razumjeti pismo koje smo mi malo stariji naučili, čini mi se u 3. razredu osnovne škole”.

Nekim ministrima to očito nije leglo, recimo Medvedu, komentirali su novinari, na što je Plenković poručio kako je “ovo slobodna zemlja”.

Svatko tko ima novaca, premda nema kandidata, a ima novaca za plakate, neka sam tumači koji mu je smisao te kampanje. Mi smo fokusirani na pobjedu predsjednice, rekao je.

