Kako je krenulo, ispast će da premijer Andrej Plenković prije tri dana nije pogriješio kad je rekao da do kraja mandata neće smijeniti nijednog ministra jer bi i njima i njemu mandat uskoro i prijevremeno mogao (i trebao) završiti. Uhićenjem ministra Darka Horvata i istragom protiv potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i bivšeg ministra Tomislava Tolušića, otvoren je širok put za pad Plenkovićeve vlade. I on to zna. I zato se brutalno i krajnje nedopušteno obrušio na DORH nevjerojatnim optužbama da mu ruše vladu.

Svaku vladu, pa i Plenkovićevu ruše nerad, nesposobnost i/ili korumpiranost i upletenost u kriminal članova vlade, a ne Državno odvjetništvo. Plenkoviću su sad svi krivi što je čuvao leđa i do kraja štitio najgore od najgorih, pa mu smeta tajming uhićenja subotom, odnosno u tjednu kad je, prema vlastitim tvrdnjama, njegova vlada ostvarila spektakularne rezultate. Ma baš je fora što je uhićen baš ministar zbog čijeg je nerada i nesposobnosti i morao moliti Bruxelles da mu produlji rok za povlačenje europskih sredstava za obnovu od potresa. Totalno spektakularno.

Nijedan ministar neće otići? Ne baš

A još je veća fora što se to dogodilo samo tri dana nakon što je Plenković izjavio da do kraja mandata neće smijeniti nijednog ministra i da on i samo on diktira tko će biti ili neće biti u vladi i time, kako smo u četvrtak i upozorili, nehotice potvrdio do koje mjere kontrolira ili želi kontrolirati ukupan politički život u Hrvatskoj i (ne)rad državnih i javnih institucija. "Da na trepavicama stoje, do kraja mandata neću maknuti nikoga! To je prva stvar", zapjenio se predsjednik Vlade, uvjeren valjda da je on taj koji otkupljuje ministarske grijehe, i šef Vlade i šef policije, i šef USKOK-a i DORH-a i svih sudova.

Prije samo tri dana zaključila sam da je premijer očito izgubio kompas i uletio na sklizak, opasan teren i da si je takvih nepromišljenim izjavama odrezao odstupnicu te da nikad više neće moći reći da nije znao i da nije bilo do njega. Rasplet događaja potvrdio je da nije toliko do njegovih suradnika koliko do njega i da na naplatu dolazi to što je u proteklih pet godina sve činio kako bi moć koncentrirao u svojim rukama.

Moć ga je opila i mislio je da mu nitko ništa ne može, da je trgovanje žetončićima u Saboru posve dovoljno za potpunu kontrolu države, da su Ustav i trodioba vlasti samo mrtvo slovo na papiru, da su on i njegov HDZ u Hrvatskoj jedini zakon.

Ali, čini se da se preračunao jer mu se sve što je rekao rekordnom brzinom vratilo poput bumeranga i uspio se izblamirati kako se nitko dosad nije u Banskim dvorima izblamirao. I zato i nije mogao kontrolirati bijes kad je krenuo u verbalni obračun s DORH-om. Srećom, Plenković i HDZ ne mogu ukinuti ni slobodne medije ni DORH, a ni zviždače ni svjedoke pokajnike, premda ih se sve silno trude kontrolirati.

Poziv koalicijskim partnerima

Nakon svježih skandala sa Zvonimirom Petešićem Frkom, Tomislavom Ćorićem i Darkom Horvatom te Borisom Miloševićem, posve je jasno kako više nisu na dnevnom redu političke sudbine sadašnjih i bivših ministara nego politička sudbina samog Andreja Plenkovića. Sad se pokušava spasiti i kontrolirati štetu porukama kako Horvat neće moći biti ministar ostane li u pritvoru ili lažima da nije rekao da neće smijeniti nijednog ministra do kraja mandata.

O tome svjedoči i njegovo javno priznanje da je odmah zvao koalicijske partnere kako bi provjerio misle li ga rušiti, ali i najava telefonskog poziva šefici DORH-a Zlati Hrvoj Šipek ne bi li mu objasnila zašto mu je uhitila ministra i zašto baš sad. Na stranu to što mu ona nije dužna ništa objašnjavati i što je on, zapravo, ni ne smije pitati to što tvrdi da će je pitati, prije će biti da će je Plenković nazvati ne bi li je pritisnuo da mu otkrije koga će još iz Banskih dvora potražiti policija prema zahtjevu Uskoka/DORH-a, odnosno koliko daleko sežu njihove istrage.

I bez novih uhićenja i istraga popis Plenkovićevih najbližih suradnika osumnjičenih za korupciju, kriminal i razna kršenja zakona već je dovoljno dug da bi u istinskoj demokraciji pala vlada i bili raspisani prijevremeni izbori. Plenković tvrdi da su uz njega i nakon Horvatova uhićenja svi koalicijski partneri, ali zna on, a znamo i mi da su ti koalicijski partneri vjerni samo dok premijer ima čime trgovati. A i vremena i love mu ubrzano ponestaje… Tik-tak. Tik-tak.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.