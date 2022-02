Nakon otprilike dva sata ispitivanja, Darko Horvat izašao iz zgrade Uskoka, javlja N1.

"Iznosio je obranu više od sat vremena. Ne smatra se krivim i smatra kako onim što je počinio nije počinjeno kazneno djelo. Vraćen je pritvorskom nadzorniku i u 18:30 će biti pred sucem istrage. Tražit će istražni zatvor, ne znam pokojem osnovu", kazao je odvjetnik Vladimir Terešak.

Tereti ga se da su određene tvrtke dobile posao mimo natječaja

"Kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, zajedno s više osoba. Tereti ga se da su određene tvrtke dobile posao mimo javnog natječaja", kazao je Terešak.

"Svi predmeti izlaze iz drugog predmeta", dodao je.

U 18:30 sati Horvata očekuje istražno ročište na zagrebačkom županijskom sudu o istražnom zatvoru. Odvjetnik je istaknuo da je Horvat kazao da je potpisivao u dobroj vjeri ono što su mu donosili, nije ni za koga urigirao.

USKOK: 'Pogodovao određenim osobama'

USKOK sumnjiči ministra Horvata da je 2018. godine, u svojstvu ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, tražio od svoje pomoćnice Ane Mandac da za bespovratna sredstva iz programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za tu godinu pogoduje određenim osobama.

Tereti ga se da je tražio da se sredstva dodijele osobama za koje je osobno bio zainteresiran, kao i onima za koje su to od njega tražili Tomislav Tolušić, a također od same Mandac, i državni tajnici Velimir Žunec i Katica Mišković te aktualni potpredsjednik vlade Boris Milošević.

Proračun oštećen za više od 2,6 milijuna

Radilo se o gospodarskim subjektima koji na to nisu imali pravo, što su, tvrdi USKOK, Horvat i Mandac znali jer su ih na to upozoravale i stručne službe, s čime su oni upoznali spomenute osobe koje su to od njih zahtijevale. No sredstva su im ipak odobrena, čime je državni proračun, prema optužbi, oštećen za više od 2,6 milijuna kuna.

Plenković izravno prozivao glavnu državnu odvjetnicu

Na izvanrednoj konferenciji za medije, premijer Andrej Plenković komentirao je uhićenje ministra graditeljstva Darka Horvata. Pritom je najviše vremena proveo napadajući, a time i direktno utječući na rad DORH-a i USKOK-a, ali i glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek koju je u nekoliko navrata prozvao ponaosob.

