Premijer Andrej Plenković svečano će otvoriti 27. Forum hrvatskih manjina u organizaciji Hrvatske matice iseljenika.

Tema je ovogodišnjeg foruma "Mediji i hrvatske manjinske zajednice - Kako se predstavljamo? Kako nas predstavljaju?". Forum hrvatskih manjina tradicionalna je manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz zemalja u okruženju.

"Ovaj današnji sastanak bitan je da emanpiciramo temu Hrvata, jačamo poveznice sa domovinom i podupiremo njihove projekte. Učetverostručili smo proračun za Hrvate izvan Hrvatske, a brojni resori financiraju projekte koji se odnose na Hrvate izvan Hrvatske", rekao je Plenković pozivajući se na Tuđmanovu tezu o 'povezivanju svih Hrvata gdje god živjeli'.

"Vjerujem da ćemo na isti način nastojati dizati stupanj zaštite Hrvata u svim zemljama", rekao je Plenković.

Referirao se na podatke DZS-a: "Vidjeli ste da je rast u trećem kvartalu 5,2 posto, na tragu procjena Vlade od 5,7 posto. To je ohrabrenje funkcioniranju hrvatskoga gospodarstva", rekao je te zahvalio poduzenicima koji su tome doprinijeli.

Na komentar, da je ipak u pitanju pad na prošlo tromjesečje, rekao je: "Mislim da je sjajno da je Hrvatska na drugom mjestu od 33 zemlje. To je visoki rast."

Komentirajući zahvalu ukrajinskog ministra na pružanje pomoći u obuci ukrajinskih vojnika, Plenković je upitan kako misli objasniti situaciju da je to pitanje u Hrvatskoj još uvijek predmet polemike. "Ponovit ću da je ovaj orkestrirani napor koji je učinjen, pa se smatra da je stvarno problem s ustavnim temeljem prema Saboru, to je laž i neistina. EU je donijela odluku, a i Hrvatska je za to glasala, da se osnuje misija vojne pomoći i potpore Ukrajini. To je misija a ne vojna vježba, sa političkim smislom i ciljem da se zemlji, koja je žrtva ruske agresije, sustavno pomaže od strane EU, čija je Hrvatska članica, za one uspavane i neupoznate, već 9 godina", rekao je Plenković.

"Isti temelj, za slične misije nekoliko puta u našem i mandatu ranijih vlada, a bilo ih je 45...taj očaj, to sad više nije ni smicalica, to je politički očaj predsjednika i njegovih oporbenih jataka u saboru koji se ne usude izjasniti hoće li Hrvatska pomoći nego se sada u nelagodi - jer ne znaju kako reći ne - uhvatili pravnih smicalica koje ne postoje. A znate što bi bio pravi problem? Da je Vlada to odlučila učiniti bez Sabora, onda bi nas napali zbog toga", rekao je Plenković.

"Postoji krupni politički problem razmimoilaženja u tome kakvu bi ulogu Hrvatska, koja je bila žrtva agresije i nije imala ovakvu sveopću solidarnost jer mi smo tada bili pod sankcijama, a svo oružje je bilo krijumčareno - sada imate to da svi daju potporu. Imate priliku, odlučite. Kad malo bolje razmislim, dosta su teško razumljivi razlozi za ovakve izjave oporbenih stranaka. Moraju imati na umu da građani ovo prate, da se vidi i čuje. Naša pozicija je jasna, utemeljena na ustavu i zakonu, a predsjednika smo pitali kao i svaki put do sada. Ministar obrane šalje pismo, on nama ne odgovara", rekao je.

Na pitanje, je li razgovor s predsjednikom prethodio Radmanovom odlasku, rekao je: "Ured predsjednika je za to znao. Mi smo sve ove odluke koje smo donosili do sada, slali obavijesti predsjedniku. Ne ostavljamo prostor kalkulantima koji sebi u konačnici rade štetu."

"Milanović je govorio da će 'kao vrag' progoniti zastupnike koji će glasati protiv ulaska Finske i Švedske u NATO. Bitno je da vidimo tko što radi i što govori. treba gledati sve izjave od veljače. Tko je išao u Ukrajinu, a tko nije? Tko je davao potporu, humanitarnu, vojnu? Mi tu nismo samo na pravoj strani povijesti nego i na strani hrvatskih nacionalnih intetesa", rekao je Plenković.

"Ovo su nevjerojatni izgovori, da netko od ovih stranaka u saboru se ide svrstavati na Milanovićevu stranu. Ukrajina je žrtva, Rusija je agresor, članica smo EU, osnovala se vojna komisija, predložili smo mu da se usuglasi, nije odgovorio već poslao priopćenje, nakon toga ide u Sabor. Ako odluke ne bude, znamo zbog koga je neće biti", rekao je Plenković dodajući da je to 'blam' za one koji će biti protiv.