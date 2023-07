Premijer Andrej Plenković obraća se novinarima. Za pretpostaviti je da će ga pitati o aferi HEP, u kontekstu najnovijih tvrdnji Nacionala da USKOK ima ključni dokaz protiv ministra Davora Filipovića te da mu je na kriznom sastanku kod premijera Barbarić opsovao majku, kao i o štrajku pravosudnih službenika.

Na pitanje o opoziciji koja je pismeno od predsjednika zatražila izvanredno zasjedanje Sabora, rekao je:

"Oporba ima pravo koristiti sve instrumente mehanizme nastupanja, to pravo nije njihovo već pripada predsjedniku, čuli ste njegov stav. Nije na nama da to odlučimo međutim, prošloga smo tjedna na Odboru za gospodarstvo imali više sati rasprave svih čelnih aktera koji su podnijeli i pismena izvješća, od ministra Filipovića, čelnika HROTE-a, HERE, Plinacra, HEP-a. To je pokazalo stav Vlade da nam je u cilju rasvijetliti ovu situaciju, ne mislim da bi se nešto više doznalo na nekoj plenarnoj raspravi.

Što se tiče pravosuđa, politika naše Vlade išla je za tim da povećamo kvalitetu života naših građana. Vide se mjerljivi rezultati. Ako znamo da je u vrijeme našeg mandata prosječna plaća narasla 50 posto, a medijalna 45 posto, kao i mirovine, ako pogledamo plaće službenicima i namještenicima, vidjet ćete da je njihova plaća od 2011. rasla za manje od 10 eura, a u našem mandatu za oko 64 posto pa čak i 70 posto. Zadnje povećanje, koje je bio jedan vrlo unaprijed dogovoren i usuglašen potez između Vlade i sindikata, tako i onih u pravosuđu, postigli smo dogovor da se zbog energetske krize i drugih okolnosti, prije nego Sabor donese novi Zakon o plaćama, da jedno rješenje, dodatak koji je trajan, kao ulog u ubuduće više plaće. Iz toga smo povećali plaće za 100, 160 eura.

Pravo na štrajk poštujemo, ali ti ljudi su dobili za lipanj 100 eura veću plaću, 18 posto više nego mjesec prije. Apeliramo na sve, a osobito predstavnike sindikata, da realno pogledaju što je sve Vlada učinila da njihova kvaliteta življenja bude bolja. Zadnja odluka od prošloga četvrtka nije donesena olako. Mi smo dali šest tjedana vremena da se pronađe rješenje, ministar je nudio niz rješenja, i danas smo otvoreni za te razgovore, i želimo da pravosuđe funkcionira normalno", kazao je premijer.

"To sigurno nije razlog za izvanrednu sjednicu Sabora", dodao je Plenković.

O komentarima predsjednika Vrhovnog suda

Komentirajući dalje plinsku aferu, kazao je: "Slaže se mozaik, uzimamo vrijeme da sve ispitamo do kraja", te nastavio govoriti o štrajku.

"Prije dan dva, predsjednik Vrhovnog suda poprilično je oštro napao Vladu, moram odgovoriti na ovaj način. Predsjednik Vrhovnog suda ima svoje nadležnosti, ali sukladno našem zakonskom okviru nije niti političar niti izvršna vlast niti sindikalni povjerenik. To po mom sudu nije dobro. Prije par dana, kad je bila eksplozija u Sisku, kazao je da nismo reagirali, a ja sam oštro osudio taj napad. Kad su bile uvjetne presude za nošenje oružja, ministar Božinović mu je poslao dopis i tu je upućena kritika što mi tu postavljamo pitanja. Dovodimo se u situaciju da izvršna vlast sudstvu ne bi smjela reći niti 'a', a sudstvo se može staviti u cipele političara, izvršnih vlasti, sindikalnih povjerenika.

Rekao je politikansku izjavu koja je za mene laž, da je Vlada poslala interventnu policiju na štrajkaše, što je za mene potpuna neistina. Nema govora da bi Vlada iz kvazi straha od naroda to napravila. Da si predsjednik Vrhovnog suda dozvoljava narativ koji nama nanosi političku štetu, to ne može, to ne prihvaćam. Postoji određena grupa ljudi koja osigurava zgradu dok traje sjednica Vlade, to je uobičajena situacija. A dok smo mi na sastanku, mi ne znamo je li netko izašao iz auta i tamo došao. Neprihvatljivo mi je da predsjednik Vrhovnog suda sebi dozvoljava takvu diskvalifikaciju Vlade", kazao je.